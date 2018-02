Die Stadt Achim macht den Weg für eine Amazon-Ansiedlung weiter frei. (Reuters)

Mit einer nahezu einmütigen Empfehlung hat der Ausschuss für Stadtentwicklung am Dienstagabend die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans beschlossen, mit dem die Straßen in Achim-Ost für eine Amazon-Ansiedlung ausgebaut werden können.

Ende Februar soll die vierwöchige Auslegung beginnen, Bürger und Behörden können dann Stellungnahmen abgeben. Läuft es aus Sicht der Verwaltung weiter so wie am Schnürchen, könnte der Rat den entscheidenden Satzungsbeschluss zum Straßenausbau im April oder Mai fassen.

Bemerkenswert war, dass Bürgermeister Rainer Ditzfeld eine Bürger-Infoveranstaltung mit Vertretern von Amazon angekündigt hat. Mit der offensichtlichen Zusage des Internetgiganten, an der Veranstaltung teilzunehmen, hat Amazon indirekt erstmals seit Mai 2017, als der WESER-KURIER exklusiv über den Ansiedlungswunsch berichtet hatte, sein Interesse an Achim bestätigt. Vor hundert Bürgern kündigte Ditzfeld die Versammlung für den 27. Februar, 18 Uhr, an. Der Ort steht noch nicht endgültig fest - und glaubt man der Stadtverwaltung, wohl auch nicht, ob Amazon auch tatsächlich kommt. „Die Verhandlungen laufen noch“, sagte Ditzfeld. Aber auch: „Amazon-Vertreter werden da sein.“

Unabhängig von dem Straßenausbau, der für Amazon rund ums Gewerbegebiet Uesener Feld erfolgen soll, hat der Ausschuss einstimmig beschlossen, dass das Land Niedersachsen die benachbarte Ueser Kreuzung, die heute schon nicht gut funktioniert, ausbaut und die Ampelanlage optimiert.