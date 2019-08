Die blaue Umrandung umfasst den Sperrbezirk in Achim-Embsen. (Landkreis Verden/FR)

In einem Bienenstand in der Ortschaft Embsen wurde der Ausbruch der

Amerikanischen Faulbrut amtlich festgestellt, wie die Kreisverwaltung mitgeteilt hat. Zum Schutz vor einer Ausbreitung der durch Bakterien hervorgerufenen Bienenseuche erklärte der Fachdienst Veterinärdienst und Verbraucherschutz des Landkreises Verden das Gebiet um den Standort zum Bienenseuchensperrbezirk. Der Sperrbezirk umfasst grob das Kerngebiet Embsens nördlich der A 27, nach Westen bis Embser Viegraben und Embser Mühlengraben, nach Norden bis zur Straße Zum Moor einschließlich Laheit und nach Osten bis zum Borsteler Weg. Eine genaue Karte ist beim Landkreis erhältlich sowie online unter www.landkreis-verden.de abrufbar.

Bienenstände sind zu melden

Bienenstände im Sperrbezirk seien unverzüglich unter Angabe von Standort und

Völkerzahl dem Fachdienst Veterinärdienst und Verbraucherschutz des Landkreises –

entweder schriftlich (Lindhooper Straße 67, 27283 Verden) oder per E-Mail an veterinaerdienst-verden@landkreis-verden.de zu melden. Bienenvölker dürften weder von ihrem Standort entfernt noch in das Sperrgebiet gebracht werden. Innerhalb der Sperrzone sei es verboten, Bienenvölker, lebende und tote Bienen, Waben, Wabenteile und Wabenabfälle, Wachs, Honig und Futtervorräte, Bienenwohnungen sowie benutzte Gerätschaften aus den Bienenständen zu entfernen.

Ausnahmen gelten für Honig, der nicht zur Verfütterung an Bienen bestimmt

ist, und Wachs, das an wachsverarbeitende Betriebe abgegeben wird, die über die

erforderlichen Einrichtungen zur Entseuchung des Wachses verfügen. Fragen beantwortet der Fachdienst Veterinärdienst und Verbraucherschutz unter Telefon 0 42 31 / 1 57 70.