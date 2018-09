Die ehemalige JVA hinter dem Amtsgerichtsgebäude soll komplett saniert werden. (Focke Strangmann)

Achim. Beim Besuch des Staatssekretärs Stefan von der Beck am Montag waren alle noch optimistisch, dass der Umbau der ehemaligen Justizvollzugsanstalt hinter dem Achimer Amtsgericht bald beginnen wird. Jetzt gibt es jedoch einen kleinen Dämpfer. Wie das Staatliche Baumanagement Weser-Leine am Dienstag mitgeteilt hat, werden die Arbeiten erst Mitte 2019 starten. „Wir haben die Entwurfsplanung für die Baumaßnahme im ehemaligen historischen Gefängnisbau abgeschlossen“, berichtete der Bauamtsleiter Peter Bröker. „Mit dem Beginn der Umbaumaßnahme ist nach endgültiger Klärung der Finanzierung, nach Ausführungsplanung und Ausschreibung der Bauarbeiten frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2019 zu rechnen.“