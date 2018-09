Von außen soll das JVA-Gebäude hinter dem Amtsgericht sich nicht verändern, im Innenbereich wird es jedoch kernsaniert. (Focke Strangmann)

Achim. Eigentlich rechnet Sabine Reinicke jeden Tag mit dem entscheidenden Anruf. Es ist ein Anruf des Staatlichen Baumanagements Weser-Leine, der die Direktorin des Achimer Amtsgerichts darüber informieren soll, dass endlich die Umbauarbeiten an der ehemaligen Justizvollzugsanstalt (JVA) beginnen werden. Denn darauf wartet Reinicke schon seit geraumer Zeit. Ursprünglich hatten die Arbeiten, die wie berichtet aus der JVA eine Erweiterung des Amtsgerichtsgebäudes machen sollen, nämlich bereits im Frühjahr dieses Jahres starten sollen. Doch bisher ist dort noch nichts geschehen.

Ein Grund dafür war unter anderem Asbest, der bei einer Begutachtung in den Putz- und Bodenflächen entdeckt worden war. Dieser musste zunächst beseitigt werden. Das ist in der Zwischenzeit geschehen und so warten die Verantwortlichen vor Ort eigentlich nur noch auf das Startsignal. Das konnte der Staatssekretär des Niedersächsischen Justizministeriums, Stefan von der Beck, der am Montagvormittag zu einem Besuch im Achimer Amtsgericht vorbeigekommen war, nicht geben, aber er zeigte sich zuversichtlich, dass es bald soweit sein wird.

Barrierefreiheit noch nicht gegeben

„Von unserer Seite aus kann es losgehen“, sagte er. Aufgrund einer Kostensteigerung für die Umbauarbeiten von ursprünglich geplanten 650 000 Euro auf jetzt rund 1,1 Millionen Euro habe man zunächst abklären müssen, wie die Mehrkosten gedeckt werden können. Die Steigerung sei unter anderem aufgrund der Schadstoffbeseitigung, aber etwa auch durch Nachbesserungen bei der Elektrik entstanden. Jetzt stehe aber fest: „Alle Kosten sind seitens des Landes abgedeckt.“ Das gelte jedoch vorerst nur für die 1,1 Millionen Euro.

Nicht enthalten ist in diesen Kosten ein Aufzug, um das Gebäude auch barrierefrei zu machen. Dieser Umbau würde zusätzlich noch einmal 500 000 Euro kosten. „Gegenwärtig stehen dafür beim Land keine Mittel zur Verfügung“, machte von der Beck klar. Eine entsprechende Nachrüstung sei jedoch baulich auch später möglich. Nun müsse das Staatliche Baumanagement Weser-Leine jedoch erst einmal den Starttermin für die Umbauarbeiten festlegen. Der Leiter war am Montag allerdings nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Vorfreude auf den sanierten Bau trübt das bei Sabine Reinicke aber keinesfalls. „Das ehemalige JVA-Gebäude wird im Innenbereich entkernt und auf Vordermann gebracht“, erklärt sie die Pläne. Von außen werde sich hingegen nichts ändern. „Das Gebäude steht ja unter Denkmalschutz und soll deshalb auch sein Aussehen behalten.“ Zukünftig sollen in dem historischen Gefängnis neun neue Büroräume mit Archivflächen, einem Aktenlager und einem Sozialraum entstehen. Eine der ursprünglichen Gefängniszellen soll auch weiterhin als kleines Mini-Museum erhalten bleiben. Durch den zusätzlich geschaffenen Raum kann dann die bisherige Nebenstelle II am Rathauspark aufgelöst werden.

„Das ist bitter nötig“, machte auch von der Beck bei seinem Besuch in Achim noch einmal deutlich. „Es handelt sich bei dem Umbau nicht um einen Luxus, sondern er ist zwingend erforderlich.“ In der Nebenstelle gebe es beispielsweise immer wieder Schimmelbefall. „Wir wollen an Justizstandorten wie in Achim in jedem Fall festhalten“, sagte von der Beck. Die jetzigen Investitionen in das Gebäude seien auch ein Zeichen dafür.