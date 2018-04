Platzmangel im „Spatzennest“: Die Hassendorfer Verwaltung prüft nun beide Alternativen für den Kindergarten. (Björn Hake)

Der Kindergarten "Spatzennest" in Hassendorf braucht mehr Platz. Zu einer Entscheidung, wie der entstehen soll, hat sich der Ausschuss für Jugend, Sport und Kultur der Gemeinde in seiner jüngsten Sitzung aber nicht durchringen können. Mit seinen Plänen für einen Anbau konnte der beauftragte Architekt Michael Schröck die Mitglieder nicht vollständig überzeugen.

Der Kindergarten möchte eine Ganztagsbetreuung anbieten, muss deshalb über eine adäquate Küche verfügen und genügend Schlafmöglichkeiten bieten. Ein "Snoezelraum", in dem Kinder zur Ruhe kommen können, ist bereits vorhanden. Doch der stößt allmählich an seine Grenzen. „Wenn mehr Kinder da sind, wird es schwierig“, schilderte Schröck. Mehrere Varianten seien in Betracht gezogen worden, um das Platzproblem zu lösen. Eine davon war der Ausbau des Dachraumes, um daraus einen Schlafraum zu machen. Damit wäre der zusätzliche Raum jedoch alles andere als barrierefrei.

Eine andere Option sieht vor, aus dem jetzigen Büro des Kindergartens eine Küche zu machen. Der Vorteil: Da der Raum auf der Hinterseite des Gebäudes liegt, könnten Lebensmittel problemlos angeliefert werden. „Dann hätten wir aber noch immer kein Büro und keine Schlafmöglichkeiten“, schränkte Schröck ein.

Um beides abzudecken, schlug er vor, auf der zum Wald gerichteten Seite des Kindergartens anzubauen. Das Gebäude würde bis kurz vor den Zaun reichen. „Dort könnten wir das Büro unterbringen. Dann hätte man immer im Blick, wer gerade kommt und geht“, stellte Schröck dar. Weil sich der Anbau architektonisch an das Hauptgebäude anpassen soll, kommt der Planer um Treppenstufen nicht herum. Vier wären es zum 50 Quadratmeter umfassenden Büro, dann noch einmal vier, möchte das Kind in den halb so großen Schlaf- und Ruheraum gelangen. Nur der bisherige "Snoezelraum" wäre also ohne Treppe zu erreichen.

Sollten die Kapazitäten in einigen Jahren wieder an ihre Grenzen kommen, sagte Schröck, könnte das Dachgeschoss des neuen Gebäudes ausgebaut werden. Der Anbau würde den Kindern aber wiederum Platz zum Spielen auf dem Hof rauben. Die Verwaltung will nun prüfen, ob eine Erweiterung der Spielfläche Richtung Dorfgemeinschaftshaus möglich ist.

Bürgermeister Klaus Dreyer (SPD) appellierte an die Ausschussmitglieder, ihre Entscheidung nicht allein von den Kosten abhängig zu machen. Bis zu 250 000 Euro wolle sich die Gemeinde die Erweiterung kosten lassen. Außerdem hätte Hassendorf gute Chancen auf Zuschüsse vom Land. Für die Beantragung muss aber erst ein fertiges Konzept vorliegen. Bis dies steht, könnte allerdings noch einige Zeit verstreichen. Deshalb nahm Dreyer den Anwesenden gleich die Illusion von einem frühzeitigen Baubeginn. „Ich befürchte, dass wir das dieses Jahr nicht mehr hinbekommen.“

Anwesende Erzieher und Eltern äußerten Bedenken, der Neubau könnte dem steigenden Betreuungsbedarf schon bald nicht mehr gerecht sein. „Wir haben Angst, dass wir die Kinder nicht unterbringen können“, sagte eine Erzieherin angesichts des Geburtenzuwachses in der Gemeinde und sich entwickelnder Baugebiete. „Es schafft nicht genug Raum“, monierte eine andere. Die Bürger lenkten die Diskussion zurück auf die Optimierung des vorhandenen Platzes. Ratsfrau Petra Guderian (SPD) schlug daraufhin vor, die Verwaltung beide Alternativen hinsichtlich der Kosten und des Nutzens prüfen zu lassen: den Anbau und den Ausbau des Dachgeschosses im jetzigen Gebäude. Dafür stimmten alle Ausschussmitglieder.