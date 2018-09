Der Andrang bei der sechsten Berufsmesse in der Aula des Cato-Gymnasiums war groß. Viele Schüler nutzten die Gelegenheit, sich über unterschiedlichste Berufe zu informieren. (Klama)

Die Suche nach dem richtigen Beruf oder Ausbildungsweg kann sich nach der Schule als schwierig herausstellen. Deswegen möchte das Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium seinen Schülern bei der Entscheidung ein wenig unter die Arme greifen. Bereits zum sechsten Mal wurde zu diesem Zweck am Freitag im Cato eine Berufsmesse veranstaltet. Dicht drängten sich die Stände der verschiedenen Firmen und Hochschulen in der Aula des Gymnasiums. Wie auch bei den großen Vorbildern konnten sich die Schüler hier verschiedene Infos über Ausbildungen, Karrierechancen und Berufsbilder abholen. Einige nahmen sich einfach Infobroschüren mit nach Hause. Viele blieben jedoch länger stehen, um ein persönliches Gespräch mit den Vertretern der Unternehmen zu führen.

Neben der Berufsmesse warteten noch fast 40 Referenten im ersten Stock des Gebäudes. Deren Vorträge waren Pflichtveranstaltungen für die teilnehmenden Schüler des Cato-Gymnasiums. Jeder musste sich mindestens drei von ihnen aussuchen. Die beliebteste Referentin in diesem Jahr kam sogar auf insgesamt 120 Teilnehmer. Der ein oder andere Referent dürfte vielen an diesem Vormittag auch bekannt vorgekommen sein. Viele der Anwesenden waren nämlich ehemalige Schüler des Cato-Gymnasiums. Einige von ihnen waren erst durch die Jobmesse ihres alten Gymnasiums auf ihren heutigen Beruf aufmerksam geworden.

„So groß wie heute war die Berufsmesse am Anfang noch nicht“, verrieten Angelika Kruse und Heike Nieder. Sie waren die Hauptorganisatorinnen der Veranstaltung. Am Anfang konzentrierte man sich nur auf die Vorträge für die Schüler. Mit der Zeit wurden es jedoch immer mehr und so wuchs die Veranstaltung. Viele der teilnehmenden Unternehmen besuchen die Berufsmesse jedes Mal. „Wir versuchen, breit gefächert zu sein und alles zu haben“, erklärte Angelika Kruse. So gab es zum ersten Mal beispielsweise auch einen Stand von der Flugsicherung, der sich erst kurz zuvor noch angemeldet hatte.

Auch örtliche Unternehmen wie die Firma Kreyenhoop & Kluge informierten über ihre Ausbildungschancen. Das Importunternehmen aus Oyten präsentierte an seinem Stand – als Beispiel für seine Branche – sogar exotische Produkte aus Asien. Auch die Stiftung Waldheim war mit einem Stand vertreten. „Wir wollen auch auf den sozialen Bereich aufmerksam machen und über unsere Arbeit informieren“, erzählte Katharina Englisch, Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Stiftung Waldheim. Stände wie „SAE Institute“ hatten einige der ausgefalleneren Bildungsangebote mit im Gepäck. Das Ausbildungsinstitut informierte Interessierte über Studiengänge wie Games Programming und Music Business.

Die Frage, ob man die Berufsmesse noch weiter ausbreiten möchte, wurde von den Organisatorinnen verneint. „Wir wollen intim bleiben“, sagte Heike Nieder. „Das Besondere an der Messe ist, dass sie hier bei uns im Haus stattfindet.“ Deswegen war die Berufsmesse ursprünglich auch nur für den neunten bis zwölften Jahrgang des Cato-Gymnasiums gedacht. Nun wurden jedoch schon zum zweiten Mal in Folge auch Schüler des Gymnasiums am Markt eingeladen. Zu diesen zählten auch Marie und Lauren. Die beiden würden am liebsten später einmal im kreativen Bereich arbeiten. „Richtung Medien-Design“, erzählten sie, „bloß nichts in der Verwaltung“. Den beiden gefiel es auf der Berufsmesse, auch wenn es wegen den vielen Gästen manchmal schwer war, an bestimmte Stände heranzukommen.