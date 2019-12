Das traditionelle Adventssingen am großen Weihnachtsbaum in Oyten hat am Freitag mal wieder großen Anklang gefunden. Die Teilnehmer sangen die Klassiker unter den Weihnachtsliedern. (Björn Hake)

„Stille Nacht“, „O du Fröhliche“ oder „O Tannenbaum“ – zum Abschluss der diesjährigen Adventssingen-Reihe im Oytener Zentrum hatte Vorsänger Peter Franck am Freitagabend insbesondere Klassiker ins Programm aufgenommen. Und dieses Mal wurde es besonders laut an der Ecke Schulstraße/Am Friedhof. Denn nicht nur, dass die Blaskapelle Oyten für musikalische Unterstützung sorgte, fast 100 Sängerinnen und Sänger kamen, um sich gesanglich auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Und einige von ihnen wohl auch, weil es einen besonderen Anlass gab: Franck gab zum letzten Mal den Vorsänger.

Zu allen sechs Terminen des Adventssingens war er in diesem Jahr extra aus Hamburg mit der Bahn angereist, wo er in diesem Sommer hingezogen ist. Schließlich liegt ihm die Veranstaltung besonders am Herzen. Vor 16 Jahren hatte er das Adventssingen initiiert. „Am Anfang standen wir zu dritt unterm Baum“, erinnerte sich Franck und zeigte sich durchaus stolz darüber, wie viele Menschen inzwischen kommen. Das Adventssingen sei in Oyten zu einer „festen Institution“ geworden. Selbstverständlich werde er auch in Zukunft weiter regelmäßig für die Veranstaltung anreisen, aber ohne den Zwang, dabei zu müssen wie in diesem Jahr. Das sei schon ein hoher Aufwand gewesen. Und so war Franck durchaus froh, am Freitagabend den Staffelstab weitergeben zu können. Künftig wird Werner Borstelmann beim Adventssingen den Takt angeben und die Lieder aussuchen.

Werner Borstelmann übernimmt die Leitung

Mit dem Verlauf der diesjährigen Treffen zeigten sich die Verantwortlichen zufrieden. Bis auf an einem Tag, an dem das Wetter nicht so gut gewesen ist, sei das Gemeinschaftssingen immer recht gut besucht gewesen, erzählte Ute Grosse Hülsewiesche vom Organisationsteam. „Es kommen auch immer wieder neue Leute dazu“, berichtete Grosse Hülsewiesche zufrieden. Und auch nicht nur aus Oyten, auch manche Achimer und Bremer hätten Freude gefunden an der Tradition. „Und sie alle sagen immer, es ist schön, dass es so etwas gibt.“

Nach dem Singen ist die Veranstaltung außerdem für viele auch noch nicht vorbei. Dann beginnt der gemütliche Teil, denn die Gastwirtsfamilie Schacht vom Hotel Linda's in unmittelbarer Nähe zum großen Weihnachtsbaum sponsert stets Glühwein und Plätzchen. „Die Leute stehen dann oft noch eine ganze Zeit zusammen“, erzählte Grosse Hülsewiesche.

Doch beim Adventssingen handelt es sich nicht nur um ein Zusammenkommen sangesfreudiger Menschen, hinter der Aktion steckt auch ein guter Zweck. Denn in jedem Jahr wird eine Spendenbox aufgestellt, dessen Inhalt immer im Wechsel an das SOS Kinderdorf und das Kinderhospiz Löwenherz geht. In diesem Jahr wurde wieder für das SOS Kinderdorf gesammelt. Der genaue Betrag steht noch nicht fest. In der Vergangenheit war es aber regelmäßig gelungen, einen vierstelligen Betrag zusammenzubekommen. Angesichts der großen Besucherzahl zum Abschluss am Freitagabend stehen die Chancen gut, dass dies auch dieses Mal erreicht wird.