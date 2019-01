Landgericht Verden. (Björn Hake)

„Inzwischen habe ich fast das Vertrauen in die Justiz verloren.„ Mit diesen Worten begann am Dienstag die lang erwartete Einlassung des 46-jährigen Angeklagten, der sich vor dem Landgericht Verden zum zweiten Mal wegen Mordes verantworten muss. Die beiden Todesopfer beim Brand seines Wohnhauses in Riede im November 2015 seien seinem Halbbruder anzulasten, der diese Menschen „auf dem Gewissen“ habe, wie es in der Einlassung hieß.

Er selbst habe deren Tod „weder gewollt noch verursacht“, erklärte er in dem in Ich-Form verfassten Text, der von der Nürnberger Verteidigerin des Angeklagten stellenweise mit reichlich Pathos vorgetragen wurde. Speziell an die Angehörigen und Nebenkläger gewandt, versicherte der Auricher, es tue ihm aufrichtig leid, „was mein krimineller Bruder ihnen angetan hat“. Er habe den Jungen wohl „nicht richtig“ erzogen. Schon 2013 habe der „versucht, Menschen zu ermorden“. Dies bezog sich auf einen bis heute ungeklärten, ähnlich gelagerten Fall von Brandstiftung in Ostfriesland, der im Prozess auch – wieder – eine Rolle spielt.

In der ersten Verhandlung nicht alles offenbart

Sätze wie „Ich schwöre ihnen“ oder „Ich versichere ihnen“, war vielen Aussagen beziehungsweise Behauptungen des Angeklagten vorangestellt. Und gänzlich als Unschuldsengel mochte er sich auch nicht darstellen. In der ersten Verhandlung habe er „nicht alles offenbart“, nunmehr wolle er sozusagen „die Hosen runterlassen – in der Hoffnung, dass endlich die Wahrheit ans Licht kommt“. Er habe mit seinem Halbbruder keineswegs Pläne für eine Brandstiftung getroffen. Alles, was der inzwischen 25-Jährige, in Strafhaft sitzende dazu gesagt habe, stimme nicht. „Er hat sie massiv belogen."

Aber da sei was im Vorfeld gewesen. „Wirklich geplant“ haben will der 46-Jährige einen Versicherungsbetrug. Der Halbbruder sollte für ihn an dem besagten Tag einige Sachen aus seinem Haus „entwenden“ und verstecken, unter anderem zwei Laptops, drei Handys und den Tresor mit angeblich 2000 Euro Inhalt. Insgesamt habe er von seiner Hausratversicherung etwa 6000 bis 7000 Euro kassieren wollen, um damit die Sanierung des Bades zu finanzieren. Den Plan habe er aber gekippt, nachdem der Bruder ihm von einer defekten Leuchte an seinem Auto berichtet und ein Eingreifen der Polizei befürchtet habe. Für ihn sei die Sache damit quasi erledigt gewesen, er habe sein Mobiltelefon auf lautlos geschaltet und – im Krankenhaus – geschlafen.

Als er dann am nächsten Tag von dem Brand und den Todesopfern erfahren habe, so der Angeklagte, habe er „angefangen zu weinen wie ein kleiner Junge. Ich stand unter Schock." Sein Halbbruder müsse „erhebliche Rachemotive“ gehabt und „mit Dritten“ die Straftat geplant haben. Der Einlassung folgte eine Fülle von Beweisanträgen zu deren „Unterstützung“. Weitere sind für den 29. Januar vorgesehen.