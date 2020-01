Am 28. Januar wird der Prozess vor dem Landgericht Verden fortgesetzt. (Focke Strangmann)

Der Angeklagte weinte, als er am Dienstagmorgen von zwei Wachtmeistern in den kleinen Gerichtssaal im Verdener Landgericht geführt wurde. Erst als er neben seiner Verteidigerin Platz genommen hatte, beruhigte er sich allmählich. Zu dem, was er am Abend des 5. Mai vergangenen Jahres in einer Obdachlosenunterkunft in Oyten-Sagehorn angerichtet haben soll, schwieg der 37-Jährige zum Prozessauftakt.

Der gebürtige Bremer, der zuletzt ebenfalls in Oyten lebte, muss sich wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Verden verantworten. Er soll einem 24-Jährigen mit einem Messer so schwere Gesichtsverletzungen zugefügt haben, dass das Opfer nur durch eine Notoperation gerettet werden konnte. Der junge Mann wäre ohne umgehende medizinische Hilfe verstorben, hieß in der von Oberstaatsanwalt Marcus Röske vorgetragenen Anklageschrift, es sei auf wenige Minuten angekommen.

Opfer mit lebensgefährlichen Verletzungen

Röske führte genau auf, was nach den Ermittlungen und den medizinischen Untersuchungen durch den Angriff, der ohne rechtfertigenden Grund erfolgt sei, geschehen sein muss. Danach hat der Angeklagte dem Opfer das – nicht näher beschriebenen – Messer in die linke Wange gestochen und die Klinge dann darin noch gedreht. Der 24-Jährige erlitt eine Schnittwunde mit arterieller Verletzung, eine Perforation der Ohrspeicheldrüse und eine periphere Lähmung des Gesichtsmuskels. Er wird „dauerhaft entstellt“ sein.

Die Verteidigerin des Angeklagten erklärte, eine Einlassung ihres Mandanten sei „angedacht“, solle „aber nicht heute und nicht vor der Vernehmung des Nebenklägers“ erfolgen. Dessen Anwalt gab wiederum an, der 24-Jährige beabsichtige „bislang“, vor Gericht auszusagen. Hintergrund der Auseinandersetzung der beiden Männer sollen laut Gericht „Drogengeschäfte“ gewesen sein. Der Vorsitzende Richter wies darauf hin, die Akten enthielten unter anderem einen Chat, der vermuten lasse, dass der Angeklagte die Tat angekündigt habe – „oder zumindest, dass er nicht in friedlicher Gesinnung zum Opfer gefahren ist“. Der Prozess wird am 28. Januar fortgesetzt. Geladen sind dann fünf Zeugen und eine rechtsmedizinische Sachverständige.