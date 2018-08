Landgericht Verden. (Björn Hake)

Verden/Thedinghausen. Siebenfacher schwerer sexueller Missbrauch von Kindern wird einem 53-Jährigen aus der Gemeinde Thedinghausen zur Last gelegt, der sich seit Donnerstag vor dem Landgericht Verden verantworten muss. Der Mann sitzt wegen anderer Fälle bereits in Strafhaft. Zu den neuen Vorwürfen will er sich nach Angaben seines Verteidigers nicht äußern.

Vor fast genau zwei Jahren war der Angeklagte von der großen Jugendkammer des Landgerichts wegen vier schwerer Missbrauchsfälle zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Damals hatte er nach einigem Zögern – und mit der Aussicht auf eine sogenannte Verständigung - noch am ersten von zwei Verhandlungstagen gestanden, sich einige Jahre zuvor an zwei damals neun und elf beziehungsweise 13 Jahre alten Jungen vergangen zu haben. Die Opfer stammten aus dem Freundes- und Familienkreis des Berufskraftfahrers und begleiteten ihn während der Sommerferien bei Lkw-Touren durch Deutschland, die Niederlande, Belgien und Frankreich.

Seit April 2017 verbüßt der Mann in der Justizvollzugsanstalt Bremervörde die verhängte Freiheitsstrafe. Seither sind dem Vernehmen nach die nun zu verhandelnden Fälle bekannt geworden. Nach entsprechenden Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft die neue Anklage erhoben. Auch hier geht es um mutmaßliche sexuelle Übergriffe auf zwei Jungen, und wieder soll es vorwiegend dazu gekommen sein, als der Fernfahrer zur Ferienzeit mit den Kindern unterwegs war.

Die beiden laut Anklage Betroffenen aus dem Landkreis Verden sind inzwischen 26 und 19 Jahre alt. Der Ältere soll in sechs der sieben Fälle Opfer des wiederholten Missbrauchs gewesen sein, in den Jahren 2003 bis 2005. Als Tatorte wurden unter anderem der Schlafbereich im Lkw, eine Dusche auf einem Rastplatz sowie ein Hotelzimmer an einer der Fahrtrouten genannt. Der heute 19-Jährige soll im Sommer 2008 während einer Tagestour von Achim nach Bremerhaven und zurück zum Missbrauchsopfer geworden sein. Angeblich hatte der Angeklagte ihm einen kleinen Geldbetrag in Aussicht gestellt.

Zum Prozessauftakt erklärte der Verteidiger des 53-Jährigen, „zunächst“ wolle sein Mandant sich nicht „zur Sache“ äußern, wohl aber zu seiner Biografie. Als der Vorsitzende Richter der 7. großen Strafkammer später auf die Frage einer möglichen Einlassung zurückkam, schien sich die Absicht zu schweigen beim Angeklagten verfestigt zu haben. Das Thema „mögliche Verständigung“ aufgreifend, sagte der Anwalt: „Wenn ein Angebot kommt, das man nicht ablehnen kann…“. Doch die Reaktion der Kammer erfolgte prompt: „So läuft das nicht." Solle ein Geständnis erfolgen, „dann macht es vorrangig Sinn, wenn es jetzt kommt“. Dies würde den Nebenklägern schließlich eine Aussage vor Gericht ersparen. Aber auch nach halbstündiger Beratung außerhalb des Gerichtssaals gab es bei dem Angeklagten kein Umschwenken mehr. Vielmehr teilte der Verteidiger mit, es werde „grundsätzlich keine Einlassung“ geben.

Die Verdener Anwältin der Nebenkläger hatte zuvor erklärt, die Betroffenen hätten Anzeige erstattet, „damit der Angeklagte zur Rechenschaft gezogen wird“ und mögliche andere vor ihm geschützt würden. Der Prozess wird am Montag, 6. August, fortgesetzt.