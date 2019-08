Am Sonntagabend sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein 41-jähriger und ein 24-jähriger Mann in einem Wohnhaus am Oyterdamm in einen Streit geraten. Wie die Beamten am Montag mitteilten, wurde der 24-Jährige bei der Auseinandersetzung mit einer Flasche angegriffen und schwer am Kopf verletzt – er kam ins Krankenhaus. Sein 41-jähriger Kontrahent wurde von Polizei gestellt und zur Wache gebracht.

41-Jähriger hat ausgesagt

Beide Beteiligten standen unter starkem Alkoholeinfluss. Von beiden Männern entnommene Blutproben werden ausgewertet. Der Ältere hat sich gegenüber der Polizei zur Tat geäußert.