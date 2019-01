Besonders das Automatenspiel ist in Spielhallen sehr beliebt (Symbolfoto). (DPA)

Spielhallen sind in Langwedel durchaus ein sensibles Thema. Es ist fast ein Jahr her, als der Flecken vom Landkreis Verden die schlechte Nachricht erhielt, dass dieser als Entscheidungsträger beschlossen hat, die Eröffnung einer solchen Vergnügungsstätte in der ehemaligen Volksbankfiliale zu genehmigen. Dabei waren Politik und Verwaltung in Langwedel mit Vehemenz gegen die Ansiedlung einer Spielothek im Gebäude an der Großen Straße 18 gewesen – unter anderem weil sie in sensibler Lage direkt neben der Oberschule liegen würde und weil in nur rund 250 Meter Entfernung bereits eine Spielhalle existiert. Doch beim Landkreis wurde kein juristischer Grund gesehen, der Ansiedlung zu widersprechen. Damit etwas in dieser Form zukünftig nicht mehr passieren kann, will der Flecken Langwedel den Mindestabstand von Spielhallen auf dem Gemeindegebiet neu festsetzen.

Der bisher gültige Mindestabstand von 100 Metern soll deutlich angehoben werden. Wenigstens 500 Meter sollen zukünftig zwischen zwei solchen Einrichtungen liegen, wenn der Gemeinderat an diesem Donnerstag, 31. Januar, dem Vorschlag der Verwaltung folgt. Davon ist auszugehen, sprachen sich die Mitglieder des Fachausschusses doch bereits einstimmig dafür aus. Die neue Festsetzung geht auf einen Antrag der WGL-Fraktion zurück, die diesen nach Bekanntwerden der Landkreisgenehmigung für die zweite Spielhalle an der Großen Straße gestellt hatte. Die WGL forderte einen neuen Abstand von 400 Metern, begründet unter anderem mit der Befürchtung, dass Spielhallen entlang der Hauptverkehrswege sonst irgendwann das Langwedeler Ortsbild dominieren könnten.

Verdrängungseffekte befürchtet

Die Verwaltung geht mit ihrem Vorschlag nun sogar noch weiter, in dem sie den Abstand auf mindestens 500 Meter festlegen möchte – was auch der gesetzlich mögliche Höchstwert wäre. „Die Vergrößerung des Abstandes zwischen neu zu errichtenden Spielhallen ist ein einfaches und wirksames Mittel, um den Spielerschutz zu verbessern und deren Spielsuchtanfälligkeit zu verringern“, heißt es begründend. Außerdem sollen Bereiche, die mit ihrem Umfeld für die Ansiedlung von zusätzlichen Spielhallen besonders empfindlich sind (etwa soziale Einrichtungen oder Schulen), durch die neue Abstandsregelung von Spielhallen möglichst freigehalten werden.

Flächendeckend größere schutzbedürftige Bereiche gegenüber solcher Vergnügungsstätten seien zudem die Kernbereiche mit Großer Straße, Hauptstraße, Langwedeler und Etelser Bahnhofstraße sowie deren nahes Umfeld. „Mit der Ansiedlung von zusätzlichen Spielhallen in diesen Bereichen verbinden sich unter Umständen Verdrängungseffekte für Einzelhandel und Dienstleistungen. Anstelle eines allseits gewollten Aufwärts- können Spielhallen für ihr Umfeld eine Abwärtsentwicklung nach sich ziehen“, befürchtet der Flecken. Weitere negative Begleiterscheinungen von zuviel Spielhallen könnten „Verlärmung des Umfeldes“ oder „kulturelle und soziale Konflikte“ sein.

An den bestehenden beiden Spielotheken an der Großen Straße wird eine Änderung der Mindestabstandsregelung im Übrigen nichts mehr ändern. „Es wird davon abgesehen, mit der Verordnung vorhandene Standorte von Spielhallen nachträglich in Frage zu stellen“, lässt die Verwaltung verlauten.



Die Sitzung des Langwedeler Gemeinderates am 31. Januar beginnt um 19 Uhr im Rathaussaal. Unter anderem steht dann auch noch die Verabschiedung des Haushaltsplanes für 2019 auf der Tagesordnung.