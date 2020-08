Wenn Kita-Kinder draußen spielen, ist das mit Lärm verbunden. Aber Lärm, der von Anwohnern offenbar ausgehalten muss, weil es sich um sozialverträglichen Lärm handele (Symbolbild). (Björn Hake)

Die Sommerpause ist vorbei, die Politik will und soll wieder Nägel mit Köpfen machen und Beschlüsse fassen, die sich direkt auf die Entwicklung der Stadt Achim auswirken. Ein solcher ist der Satzungsbeschluss für den Bau eines neuen Kindergartens an der Uphusener Dorfstraße, der mit dem Bebauungsplan Nr. 370 geregelt werden soll. Am 15. September wird sich der Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr ab 17 Uhr im Rathaus mit dem Kita-Neubau befassen, am 24. September soll dann abschließend der Rat entscheiden.

Die neue Kita soll in einem Plangebiet in Uphusen entstehen, das mit Gebäuden einer ehemaligen landwirtschaftlichen Hofstelle bebaut ist und bisher zum Bebauungsplan Nr. 363 „Hilgenberg“ gehörte. Im Februar 2022 soll die neue und dringend benötigte Einrichtung an den Start gehen. Wie berichtet, werden drei Kita- und zwei Krippengruppen dort Platz finden, Investor ist die Firma ID-Wohnungsbau, die Johanniter fungieren als Betreiber. In direkter Nachbarschaft soll in einem weiteren Schritt ein Seniorenwohnpark mit Doppelbungalows und einem Hauptgebäude von der Convivo-Gruppe realisiert werden.

Die neue Kita soll als eingeschossiges Gebäude mit Klinkerfassade und Giebeldach errichtet werden, das über 50 Meter lang sein wird. Die überbaubare Grundstücksfläche wird gegenüber den bisherigen Festsetzungen ausgeweitet. Die nördliche Baugrenze, also zur bestehenden Wohnbebauung hin, wird mit einem Abstand von fünf Metern zur Plangebietsgrenze neu festgesetzt. Im Fachausschuss hatten sich zuvor Anwohner kritisch geäußert, die eine Lärmbelästigung durch spielende Kinder und einen Wertverfall ihrer Grundstücke befürchten. Die Wohnhäuser halten zur südlichen Grundstücksgrenze jeweils Abstände von etwa neun Meter ein, heißt es in der Begründung zum Bebauungsplan. Addiert man die erwähnten fünf Meter Abstand hinzu, habe „die geplante Bebauung zur Nachbarbebauung ausreichende Abstände von 14 Metern und mehr“.

Gleichwohl hält die Begründung fest, dass durch die Kindertagesstätte zeitweise insbesondere Lärmimmissionen zu erwarten seien. „Diese sind jedoch als sozialverträgliche Geräusche – als Kinderlärm – einzustufen.“ Kindertagesstätten seien als sozialverträgliche Nutzungen auch in Wohngebieten und für den Gebietsbedarf sogar in reinen Wohngebieten zulässig, wird in der Erklärung vom Büro für Stadtplanung Gieselmann und Müller GmbH ausgeführt. Es nimmt darin auch Bezug zur aktuellen Rechtsprechung: „Bei Lärmbelästigungen, die von Kindertagesstätten ausgehen, kann nicht auf die in technischen Regelwerken wie der TA Lärm festgelegten Immissionsrichtwerte abgestellt werden.“ Diese Werte könnten schon deshalb nicht angewandt werden, weil die Kita eine „Anlage für soziale Zwecke“ und damit vom Anwendungsbereich ausgenommen sei.

Zwischen der Kita-Fläche und den Gärten der nördlich davon ansässigen Anwohner soll laut Planung eine einreihige geschnittene Hecke aus standortheimischen Sträuchern angepflanzt werden – sie soll eine Mindesthöhe von 1,80 Meter entwickeln und dauerhaft erhalten werden.

Im nordöstlichen Bereich wird der Abstand wegen der dort vorhandenen, erhaltenswerten Einzelbäume auf 12,5 Metzer vergrößert. Denn diese Laubbaumreihe sei „Ortsbild prägend“ und werde daher zum Erhalt im Bebauungsplan festgesetzt. Es handele sich fast vollständig um Kopflinden, die aufgrund jährlicher Rückschnitte nur eine kleine Krone und einen geringen Traufbereich ausbilden. Um den Erhalt dieser Bäume „im bestmöglichen Umfang“ zu ermöglichen, sollen geeignete Aktionen wie ein Gutachten oder eine Wurzelsuchschachtung in Angriff genommen werden.

In den politischen Diskussionen wurde zuletzt vor allem auch über die Anzahl der Parkplätze gestritten. Es bleibt aber offenbar bei der bisher vorgestellten Anzahl von zehn Parkplätzen, von denen lediglich vier notwendig seien, wie es in der Begründung heißt.