Insbesondere am Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium sind die Anmeldezahlen für das kommende Schuljahr stark gestiegen. Statt sechs gibt es nun acht fünfte Klassen. (Björn Hake)

Achim. Nach den Sommerferien könnte es eng werden im Achimer Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium. Und nicht nur dort, auch im Gymnasium am Markt (GamMa) müssen die Schüler zum kommenden Schuljahr vermutlich ein bisschen enger zusammenrücken. Denn der Andrang auf die Gymnasien der Stadt ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. So deutlich, dass der kommende fünfte Jahrgang am Cato-Gymnasium achtzügig wird. "In den vergangenen Jahren waren wir eigentlich fast immer fünfzügig, im letzten Jahr dann sechszügig", sagt Schulleiter Stefan Krolle. Doch auch das werde im nächsten Schuljahr nicht ausreichen. Insgesamt 209 neue Anmeldungen für die fünften Klassen gibt es an dem Gymnasium. "Dieser Zuwachs ist für uns schon überraschend", sagt Krolle.

Ähnlich unerwartet kamen demnach auch die hohen Anmeldezahlen für die Oberstufe. "Wir haben für die elfte Klasse 40 Anmeldungen von Schülern außerhalb unserer Schule", erklärt der Cato-Schulleiter. "Damit sind wir dann auch in der Oberstufe sechszügig." Auch wenn sich Krolle natürlich über die große Nachfrage der Schüler und Eltern freut, stellt die unerwartete Situation die Verantwortlichen auch vor neue Aufgaben. "Das ist schon eine Herausforderung", gibt der Schulleiter zu. Zwar gebe es räumlich aller Voraussicht nach auch bei einer Achtzügigkeit nach einigen kleineren Umstrukturierungen keine Engpässe, aber mit dem aktuellen Personal werde man den gestiegenen Schülerzahlen nicht mehr gerecht werden können. "Wir müssen in jedem Fall neue Stellen schaffen", kündigt Stefan Krolle an. "Wie viele es genau werden, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden."

Und nicht nur am Cato-Gymnasium, auch beim GamMa ist die Nachfrage groß. "Wir haben für das kommende Schuljahr 87 Anmeldungen", sagt Sekretärin Petra Schewe. Das seien gut 30 Anmeldungen mehr als noch im vergangenen Jahr. Überrascht habe sie dieser Anstieg jedoch nicht. "Wir haben damit gerechnet, dass unsere Schülerzahl steigen wird", sagt sie. Insgesamt werde der fünfte Jahrgang, wie auch in den Jahren zuvor, dreizügig bleiben.

Einen Grund für diese Entwicklung hin zu den Gymnasien sieht Stefan Kroll vor allem auch in der Qualität der Schulen. "Beide Achimer Gymnasien sind nun einmal richtig gut", sagt er. Auch spiele es natürlich eine Rolle, dass nach der Grundschule der Wille der Eltern und nicht der der Grundschullehrer ausschlaggebend für die dann folgende Schulwahl ist. Dabei würden sich manche Eltern dann doch eher für die Gymnasien entscheiden.

Doch auch Kerstin Albes-Bielenberg, kommissarische Schulleiterin der IGS, ist nach eigenen Angaben zufrieden mit den derzeitigen Anmeldezahlen an ihrer Schule. "Wir liegen aktuell zwar noch etwas unter den Zahlen vom vergangenen Jahr, aber es liegt alles noch in dem erwarteten Rahmen", sagt sie. Genaue Zahlen will sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen – auch, weil es trotz vorgegebener Anmeldetage immer noch Nachzügler gebe.

"Wir gehen aber davon aus, dass der neue fünfte Jahrgang vier- oder fünfzügig wird", sagt Albes-Bielenberg. So könne man auch im kommenden Schuljahr wieder zwei Schwerpunktklassen bilden. Die Anmeldezahlen an der IGS seien auch mit Blick auf die zukünftig anstehenden Umbauarbeiten an den Schulgebäuden zufriedenstellend. Die Verwaltung hatte bei den Planungen dazu mindestens mit einer Sechs-, wenn nicht sogar einer Siebenzügigkeit der IGS kalkuliert.

"Das ist absolut realistisch, weil wir in den kommenden Jahren einerseits den generellen Anstieg der Schülerzahlen und darüber hinaus auch die Zahl der Rückläufer von anderen Schulen mit einrechnen müssen", erklärt Albes-Bielenberg. Schon jetzt habe die IGS einige Schüler, die von den Achimer Gymnasien letztlich doch auf die Gesamtschule gewechselt sind. An der Realschule müsse etwa eine komplette Klasse für diese sogenannten "Rückläufer" eingeplant werden.