Es kam, wie es kommen musste: Der Ansturm der Menschen, die 80 Jahre und älter sind, auf Impftermine war am Donnerstagmorgen in Niedersachsen so gewaltig, dass zeitweise gar nichts mehr ging. So hatte auch ein 83-jähriger Achimer von 8 Uhr an vergeblich versucht, sich über die angebotenen zwei Wege einen Termin zu organisieren. Dabei hatte der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, mit den Hürden, Tücken und Unzulänglichkeiten der eingesetzten Technik zu kämpfen. Weder telefonisch noch über den PC hat er einen Erfolg erzielen können. „Das ist dilettantisch organisiert worden“, schimpfte er, nachdem er es über zwei Stunden lang probiert hatte.

Schon kurze Zeit nach dem Start hatte das Land einräumen müssen: „Wir bedauern, dass aufgrund der großen Nachfrage und der äußerst geringen verfügbaren Impfstoff-Menge über das Impfportal derzeit keine Termine mehr buchbar sind.“ Alternativ könnten die über 80-Jährigen aber die Impf-Hotline anrufen und sich auf die Warteliste setzen lassen. „Sie erhalten dann automatisch einen Termin, sobald neue Impfstoff-Kapazitäten verfügbar sind“, versprach ein Schreiben auf der Homepage. Aber: Auch um nach 11 Uhr war telefonisch kein Durchkommen. „Ich habe es ab 8 probiert, entweder hatte ich ein Besetztzeichen, war die Leitung tot oder es kam sogar die Ansage, dass die Nummer nicht vergeben ist“, erzählte der Achimer Senior. Nun, er war nicht der Einzige, der es probiert hatte, wie die Organisatoren schilderten: „Es wurden allein in einer Stunde mehr als 700.000 Anrufversuche registriert.“ Aufgrund dieser Überlastung sei es zu den fehlerhaften Ansagen gekommen.

Nachdem der 83-Jährige gemerkt hatte, dass er telefonisch nicht weiterkommen würde, versuchte er es online. Da er auch Onlinebanking betreibt, ein Smartphone besitzt und damit umgehen kann, wähnte er sich auf der sicheren Seite. Aber: „Wer keinen PC oder kein Smartphone hat und auch technisch nicht fit ist, kann dies gar nicht leisten“, betont der Mann und denkt an Gleichaltrige wie seine Nachbarin, die zudem auch nicht mehr so gut gucken könne. Doch die Senioren müssen online unter anderem als Hürde eine Buchstaben- und Ziffernfolge eingeben, die als verfremdetes Bild gezeigt wird, um zu beweisen, dass sie keine Maschine, sondern ein Mensch sind. „Ist das nun eine Null oder ein O“, nennt der 83-Jährige einen der möglichen Fallstricke.

Kein Verständnis für derart schlechte Vorbereitung

Denen wich er problemlos aus und ließ sich nun einen Code aufs Handy schicken, mit dem er eigentlich weiterkommen sollte. Ob es dann an seinem Provider lag oder nicht: Der Code kam und kam nicht. „Das kenne ich vom Onlinebanking anders, da erhält man den sofort“, erzählt er und glaubt an schlechte Programmierung. Also startete er das Online-Prozedere abermals – und wieder kam kein Code aufs Smartphone. Erst sehr viel später trudelten sie nach und nach ein und als der Achimer sie eingeben wollte, waren sie ungültig. Also nahm er gefrustet wieder das Telefon zur Hand, hatte aber auch damit kein Glück und musste schließlich online lesen, dass alle Termine bereits vergeben waren. „Dass es sich stauen würde, damit war zu rechnen. Dass die es aber so schlecht vorbereitet haben, dafür habe ich kein Verständnis“, betont er.

Und ein Hoffnungsschimmer ist nicht in Sicht. Gesundheitsministerin Carola Reimann erklärte: „So lange Niedersachsen nicht regelmäßig deutlich mehr Impfstoff erhält, wird es nicht möglich sein, die Zahl der Termine schon kurzfristig deutlich zu erhöhen." Sie versprach dennoch: "Jede und jeder, der berechtigt ist und geimpft werden möchte, wird auch einen Termin erhalten." Damit muss sich zunächst auch eine 80-jährige Verdenerin zufriedengeben, die ebenfalls nicht durchkam. "Es ist wirklich sehr ärgerlich", sagte sie. Sie frustriere es, dass die Vergabe über eine zentrale Nummer für ganz Niedersachsen geregelt sei – und damit für mehr als eine halbe Million Impfberechtigte über 80 Jahren. Sie ärgere sich zudem darüber, dass über 80-Jährige sich selbst per Telefon oder gar online um einen Termin kümmern müssen. Viel besser sei die Vorgehensweise anderer Bundesländer, die die Senioren direkt anschreiben.

Der Landkreis wies darauf hin, dass Terminvergaben ausschließlich über die Hotline 08 00 / 9 98 86 65 (montags bis sonnabends von 8 bis 20 Uhr) oder über das Impfportal unter www.impfportal-niedersachsen.de möglich seien. Er selbst könne weder Termine vergeben noch Auskünfte zur Vergabe machen und bittet um „ein paar Tage Geduld“.