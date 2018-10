Die Anwohner des Grasdorfer Schuldamms haben genug vom Lkw-Verkehr, da nach ihren Angaben viele Brummis zu schnell fahren und die Häuser erschüttern. Daher haben sie eine Unterschriftenliste angefertigt. (Björn Hake)

Mit einem Hilferuf in Form eines Anschreibens und einer Unterschriftenliste haben sich Anwohner des Grasdorfer Schuldamms an Posthausens Ortsbürgermeister Reiner Sterna und somit auch den Ortsrat gewandt. Ihnen sind sowohl das Lkw-Aufkommen auf der Kreisstraße 9 als auch seine Auswirkungen ein Dorn im Auge. Daher fordern sie verkehrsberuhigende Maßnahmen für die Ortsdurchfahrt Grasdorf (K 9).

Denn: „Das Verkehrsaufkommen im Bereich Grasdorfer Schuldamm ist in den letzten Monaten drastisch gestiegen“, halten die Bürger in ihrem Anschreiben fest. Übermäßig viele Geschwindigkeitsüberschreitungen, insbesondere von Lkw, haben sie beobachtet. „Der Schwerlastverkehr, der den Ort unter anderem als ,Mautersparnis‘ und Stauumgehung nutzt, hält sich äußerst ungern an die vorgeschriebenen 50 km/h“, haben die Anlieger des Grasdorfer Schuldamms Sterna mitgeteilt.

Für Ortsbürgermeister Sterna stellt sich die Frage nicht, ob eine Verkehrsentlastung für Giersdorf und Grasdorf sinnvoll ist. „Die Straßen da sind schon jetzt stark beansprucht und belastet“, betont er. Und das gelte auch für die Anwohner in diesen Bereichen – umso mehr habe es ihn überrascht, als die Landesbehörde nun zwischenzeitlich die K 9 sogar als mögliche Bedarfsumleitung für die Autobahn 27 ins Auge gefasst hatte. Denn generell gilt laut Sterna: „Es ist zu eng, die Seitenräume sind nicht befestigt, mehr Lkw-Verkehr dort ist nicht tragbar und stellt ein noch höheres Risiko auch für die Bürger da.“

Stationärer Blitzer als Ziel

Die erzählen von einem Unfall, der sich im August dieses Jahres früh morgens in Grasdorf zugetragen hatte und bei dem die zur Hilfe eilenden Anwohner feststellen mussten, dass es nur aus Glück nicht zu Folgeunfällen gekommen sei. „Alle folgenden Fahrzeuge fuhren mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort“, schildern sie. Und auch wegen dieser Erfahrung fordern sie verkehrsberuhigende Maßnahmen wie Verkehrsinseln, Fußgängerampeln, stationäre Blitzer, eine Tempo-30-Zone oder Mautpflicht auf betroffenen den Kreisstraßen.

„Alle ihre Vorschläge können wir sicherlich nicht umsetzen“, weiß Sterna, „aber ich möchte mit dem Ortsrat erreichen, dass ein stationärer Blitzer aufgestellt wird“. Außerdem möchte er forcieren, dass eine Lärmmessung nach 22 Uhr an der Kreisstraße erfolgt. Die Anwohner hatten ihm, insbesondere wegen der tiefer gelegenen Kanaldeckel, nämlich von „nervtötendem Lärm sowie gebäudeschädigenden Erschütterungen“ berichtet. Der Ortsrat kann das Anliegen der Anwohner jedoch lediglich unterstützen, ansonsten ist für diesen Bereich der Flecken Ottersberg nicht die zuständige Straßenverkehrsbehörde, sondern der Landkreis Verden.

Mit dem Einwohnerantrag befasst sich der Ortsrat Posthausen in seiner öffentlichen Sitzung an diesem Mittwoch, 17. Oktober, ab 20 Uhr im Schützenhaus Grasdorf.