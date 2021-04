Granate in Uphusen wird gesprengt

Anwohner sollen jetzt Häuser verlassen

Kai Purschke

Weil am Freitagnachmittag an der Zuwegung zum Windpark Bollen eine Granate bei Grabungsarbeiten gefunden wurde, die noch am Freitagabend gesprengt werden muss, werden die Häuser evakuiert.