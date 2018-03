Die von sieben Bürgern angestoßene Diskussion um die Umbenennung der Brinkmannstraße könnte in einer Sackgasse münden, wenn die Ratsleute sich etwa für eine Nichtbefassung aussprechen. (Kai Purschke)

Achim. Erwartungsgemäß hat die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen nun den Antrag gestellt, die Brinkmannstraße in Achim umzubenennen. Wie berichtet, möchte eine Bürgerinitiative dies forcieren, da der ehemalige Achimer Bürgermeister Johann Brinkmann sich seinerzeit als Mitglied der NSDAP aktiv für die Umsetzung der ideologischen und politischen Ziele der Partei in der Stadt eingesetzt habe. Bereits vor knapp 30 Jahren hatten die gleichen Bürger den Versuch unternommen, den Straßennamen zu entnazifizieren – damals lehnte der Rat mit großer Mehrheit das Begehren ab. Die aktuellen Ratsleute werden sich am Dienstag, 17. April, im öffentlich tagenden Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr im Rathaus (ab 17 Uhr) damit befassen.

Die Achimer Stadtverwaltung hat sich indes bereits klar positioniert: Sie lehnt eine Umbenennung der Brinkmannstraße ab. „Eine Abwägung sämtlicher Belange der hier Beteiligten spricht dagegen, die Brinkmannstraße umzubenennen“, heißt es in der Beschlussvorlage aus dem Rathaus. Eine Umbenennung hätte für die in der betroffenen Straße wohnenden Bürger und dort ansässigen Unternehmen „einen erheblichen Aufwand (organisatorischer und finanzieller Natur) zur Folge“. Die Stadtverwaltung schätzt den finanziellen Aufwand insgesamt auf knapp 15 000 Euro.

Die Benennung der Brinkmannstraße sei zwar auf Johann Brinkmann zurückzuführen, der ab 1925 kommissarischer und von 1927 bis 1945 hauptamtlicher Gemeindevorsteher der Gemeinde Achim war und als solcher die nationalsozialistische Politik mitgetragen habe. Aber: „Allein durch den Straßennamen wird ihm jedoch keine solche öffentliche Ehrung zuteil, die mit Blick auf die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit unter keinen Umständen zu vereinbaren ist.“ Vielmehr seien die Interessen der betroffenen Anwohner zu berücksichtigen.

Von denen hätten sich übrigens einige mit einem Schreiben vom 21. März ausdrücklich gegen eine Umbenennung ausgesprochen. Sie sind es aus Sicht der Stadtverwaltung, „die in erster Linie durch eine Umbenennung belastet werden“. Eine Straßenumbenennung stelle einen Eingriff dar, der auf der Ebene der Abwägung allein durch den Verweis auf die Mitgliedschaft des Namensgebers in der NSDAP nur schwer gerechtfertigt werden könne. Dazu kommt aus Sicht der Stadt die Tatsache, dass die Straße erst im Jahr 1970, und damit zu einer Zeit, in der die NS-Vergangenheit bereits aufgearbeitet wurde, nach dem früheren Bürgermeister Brinkmann benannt worden ist.

Anfang März hatte sich eine Gruppe von sieben Achimern mit ihrem Antrag an die Öffentlichkeit gewandt, den Namen der Brinkmannstraße zu ändern. „Es ist das Angebot, einen gemachten Fehler zu korrigieren“, begründete Dirk Ysker den Vorstoß der Gruppe, es abermals mit der Umbenennung im Rat zu versuchen. Ysker und seine Mitstreiter hatten vorgeschlagen, die Brinkmannstraße lieber nach ehemaligen jüdischen Mitbürgern der Stadt oder Menschen aus dem Widerstand zu benennen. Für Andreas Hein-Köcher ist entscheidend, „dass die Demokratie nach wie vor ihre Zähne zu zeigen hat, auch gegen Widerstände“.

Der Vorstand des CDU-Stadtverbandes Achim hat sich am Donnerstag zu dem Sachverhalt geäußert und deutlich gemacht, dass er sich einstimmig gegen die Umbenennung der Brinkmannstraße ausspricht und der CDU-Ratsfraktion daher empfiehlt, "den Antrag auf Nichtbefassung im Stadtrat zu stellen". Es existierten sicherlich Straßennamen, die man aus Sicht der Christdemokraten umbenennen sollte, "doch manche wird unser demokratisches Gemeinwesen auch aushalten können".

Zudem sei es immer leicht, in der heutigen sicheren Lebenssituation in einem freien, demokratischen Rechtsstaat über Menschen und ihr Verhalten in den schrecklichen zwölf Jahren der NS-Diktatur "den Stab zu brechen". Ob Johann Brinkmann ein Vollblutnazi, Mitläufer oder sogar Widerstandskämpfer in der NS-Zeit in seinem Bürgermeisteramt gewesen sei, ist laut CDU nach dem Durchsuchen mehrerer regionalen Archive nicht objektiv zu beurteilen.