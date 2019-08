Es wird voll auf dem Backsberg: Mit rund 3500 Besuchern plant der Veranstalter. (Björn Hake)

Die Aufbauarbeiten für das Moyn-Moyn-Festival auf dem Backsberg laufen auch Hochtouren. Vom 22. bis 25. August findet die dritte Ausgabe statt, zu der die Veranstalter rund 3500 Besuchern aus ganz Deutschland sowie dem Ausland erwarten. Doch die Abro Team Gmbh, die das Event 2017 ins Leben gerufen hat, freut sich auch über Besucher aus der Nachbarschaft. Schon im vergangenen Jahr hatte es daher verbilligte Anwohnertickets gegeben. Die Aktion wurde so gut angenommen, dass sie nun wiederholt wird.

Bürger, die in den Postleitzahlbezirken 28870 (Ottersberg) oder 28876 (Oyten) wohnen, können für die Veranstaltungstage Freitag und Sonnabend eine limitierte Anzahl an Tagestickets für 30 Euro erwerben. Außerdem gibt es die Möglichkeit, ein reguläres Festivalticket für einen vergünstigten Preis von 70 Euro – und damit mehr als die Hälfte billiger als im regulären Verkauf – zu kaufen. Erstmals sind diese Karten dieses Mal auch im Vorverkauf erhältlich: vom kommenden Montag, 12. August, bis Donnerstag, 15. August, bei Ute Witgen in Fischerhude (Telefon: 01 73 / 2 48 92 55) in der Zeit von 17 bis 20 Uhr.

Geboten wird beim Moyn-Moyn-Festival elektronische Tanzmusik von nationalen und internationalen Musikacts. Zudem gibt es ein reichhaltiges Alternativprogramm unter anderem mit Kunstausstellungen und Installationen, Poetry Slam, Impro-Theater, Yoga, Jonglage, Workshops, Vorträgen und offenen Diskussionsrunden. Die musikalische Beschallung hatte bei Anwohnern vor allem in Fischerhude vereinzelnd für Unmut gesorgt. „Bei der Ausrichtung und Einmessung der Lautsprecher-Anlagen wird mit den angrenzenden Gemeinden zusammengearbeitet, um die Geräuschbelästigung niedrig und die Lautstärke innerhalb der Richtwerte zu halten“, heißt es vom Veranstalter dazu. Im vergangenen Jahr sei man unter den erlaubten Grenzwerten geblieben. Bei Beschwerden und Problemen werde eng mit der Polizei zusammengearbeitet.