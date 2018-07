In kürzester Zeit kann bei sommerlichen Temperaturen in einem Auto die Innenraumtemperatur auf über 70 Grad Celsius ansteigen und zur tödlichen Falle werden. (Markus Scholz)

Kürzlich schilderte die Polizei einen solchen Fall aus Oyten, Mitte Mai war es in Achim dazu gekommen, dass ein Hundehalter seinen Vierbeiner trotz der Hitze im Auto ließ. Innerhalb kürzester Zeit kann bei diesen sommerlichen Temperaturen in einem Auto die Innenraumtemperatur auf über 70 Grad Celsius ansteigen – selbst, wenn das Auto im Schatten steht. Für Haustiere, die in den Autos, wenn auch nur für kurze Zeit, mit einem Spalt breit geöffneten Fenster zurückgelassen werden, besteht Lebensgefahr durch Überhitzung. Darauf hat der Veterinärdienst des Landkreises Verden nun hingewiesen.

"Ein geöffnetes Fenster oder ein Schälchen Wasser sind da völlig nutzlos", stellt er in der Mitteilung klar. Insbesondere kurzköpfige Hunderassen wie Mops, Pekinese oder Bulldogge seien bei Hitze extrem Hitzeschlag gefährdet. Denn: "Bei diesen Rassen wird infolge stark verkleinerter Nasenmuscheln die normalerweise über das Hecheln funktionierende Thermoregulation gravierend behindert."

Treten erste Anzeichen einer Überhitzung wie starkes Hecheln, Erbrechen, Taumeln oder Apathie auf, ist sofortiges Handeln nötig. Das Tier müsse an einen kühlen und schattigen Platz gebracht und ihm frisches Wasser angeboten werden. Feuchte Tücher, die über das Tier gelegt werden, sorgen zusätzlich für Erleichterung. Ist das Tier nicht ansprechbar oder verhält sich weiterhin auffällig, ist schnellstmöglich der nächste Tierarzt aufzusuchen.

Laut Polizeisprecher Helge Cassens ist es keine Seltenheit, dass Hundehalter ihre Vierbeiner bei hochsommerlichen Temperaturen im Auto lassen. "Ich selbst habe auch schon mal eine Scheibe deswegen eingeschlagen", erzählt er. Ein Bürger, dem der Hund auffällt, müsse angesichts der Witterung abschätzen, ob sich das Tier in Gefahr befindet und dann entsprechend handeln und am besten die Polizei informieren, wenn sich der Besitzer nicht am Auto blicken lässt.

Die Tierrechtsorganisation Peta hofft, dass kein Passant einfach so weitergeht, wenn er an einem warmen Tag beispielsweise einen Hund im Auto sieht. "Handeln Sie", lautet der Peta-Appell. Wer helfen will, könne zunächst den Besitzer des Wagens suchen, ihn etwa in einem benachbarten Geschäft ausrufen lassen. Diese Zeit bleibe aber nur, "wenn das Tier noch nicht in akuter Lebensgefahr schwebt". Ansonsten möge man die Polizei rufen, die verpflichtet sei, einen Hund aus der tödlichen Falle zu befreien. Befindet sich etwa der Hund bereits in Lebensgefahr und bleibt auch keine Zeit für die Alarmierung der Beamten, "liegt es an Ihnen, das Leben eines Tieres gegen eine mögliche Sachbeschädigung abzuwägen". Denn das Einschlagen einer Scheibe könne natürlich rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Von daher könne es hilfreich sein, dies der Polizei zu überlassen, wie Sprecher Cassens anmerkt.

Die Versicherung Arag erklärt grundsätzlich: "Jeder, der ein Tier vor dem drohenden Hitzetod rettet, ist rechtlich auf der sicheren Seite." Denn nicht nur das Strafgesetzbuch rechtfertige, eine Gefahr auf „Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut“ mit angemessenen Mitteln abzuwehren. Darunter fielen auch Tiere. Auch das Bürgerliche Gesetzbuch stehe dem Tierretter mit dem Notstandsparagrafen zur Seite: „Wer eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, um eine durch sie drohende Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht widerrechtlich.“ Allerdings rät die Versicherung, das Handeln in Bildern festzuhalten oder sich vor dem Einschlagen der Scheibe Zeugen zu suchen. Anwohner etwa könnten gleich auch Wasser für das Tier bereitstellen.

Hundebesitzer, die ihren Hund bei derartigen Temperaturen im Auto lassen, handeln nach dem Tierschutzgesetz ordnungswidrig. Denn er füge vorsätzlich oder fahrlässig einem Wirbeltier, das er hält, betreut oder zu betreuen hat, ohne vernünftigen Grund erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden zu. In diesem Fall droht laut Gesetz ein Bußgeld von bis zu 25 000 Euro. Werden Polizei oder Feuerwehr gerufen, um ein Tier aus einem überhitzten Auto zu retten, können laut Rechtsprechung die dadurch entstandenen Kosten dem Hundebesitzer auferlegt werden. Aber: "Wenn uns ein Helfer ruft, stellen wir das nicht in Rechnung. Wir sind dafür da, dass wir rauskommen und die Situation bewerten", sagt Cassens.

Zur Sache

Warnsignale erkennen

Wie der Tierschutzbund erklärt, gibt es klare Anzeichen, wann die Hitze den Hunden zu sehr zusetzt: glasiger Blick, tiefrote Zunge und Hecheln mit gestrecktem Hals. Außerdem seien Erbrechen, Gleichgewichtsstörungen und schließlich Bewusstlosigkeit deutliche Zeichen für einen Hitzeschlag, der im schlimmsten Fall zum Tod des Tieres führt. Erste Anzeichen eines Hitzeschlags erkennt man laut Tierschutzbund bei Katzen daran, dass sie unruhig auf und ab gehen, Herzschlag und Körpertemperatur sich erhöhen oder die Tiere stark hechelnd auf dem Bauch liegen. "Wenn Symptome auftreten, die auf einen Hitzeschlag deuten, ist so schnell wie möglich ein Tierarzt aufzusuchen", rät der Tierschutzbund.