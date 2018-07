Der Parkplatz an der Achimer Brückenstraße wird ausgebessert. (FOCKE STRANGMANN)

Eigentlich wollten die Bauhofmitarbeiter den Parkplatz an der Achimer Brückenstraße schon am Donnerstag und Freitag abschnittsweise sperren, um die Schlaglöcher zu beseitigen und die Fahrbahnschicht zu glätten (wir berichteten). Wie nun auf Nachfrage zu erfahren war, haben sie damit auch begonnen, mussten aber abbrechen, „weil die Kuhlen nach dem Regen voller Wasser waren“, wie Heiko Haase vom Bauhof erklärte. Zwar hätte das Team versucht, das Wasser herauszufegen, das sei aber nicht gelungen. Nun sollen die Arbeiten am kommenden Montag und Dienstag, 16. und 17. Juli, abgeschlossen werden. Dafür müsse der Parkplatz abschnittsweise voll gesperrt werden.