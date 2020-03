Die Achimer Fachausstellung (afa) kehrt in diesem Jahr in ganz neuer Form und sehr viel größer ins Gewerbegebiet Auf den Mehren zurück. (Björn Hake)

Noch knapp zwei Wochen, dann findet sie statt, die Jahreshauptversammlung der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga). Große Themen stehen dort nicht auf der Tagesordnung, wie der Vorsitzende Ingo Freitag erzählt – und das sei auch gut so. Denn derzeit habe der ehrenamtlich arbeitende Vorstand alle Hände voll zu tun, die Achimer Fachausstellung (afa) auf die Beine zu stellen, die eine Veranstaltung werden soll, wie sie Achim noch nicht erlebt hat. Wie berichtet, kommen unter anderem die Bayern-Festhalle und ein Riesenrad nach Bierden ins Gewerbegebiet Auf den Mehren, wo DJ Ötzi einen seiner eher seltenen Liveauftritte hinlegen wird und weit mehr als Hundert Aussteller über ihre Dienstleistungen und Produkte informieren werden. Dank des Programms und des Jahrmarkttreibens dürften insbesondere Familien vom 15. bis 17. Mai auf ihre Kosten kommen.

Klappt alles wie erhofft, dürfte das der Uga weiteren Schub verschaffen. Zwar sind es zahlenmäßig laut Freitag nicht mehr Mitglieder geworden, „aber wir stellen schon fest, dass viele Aktive dazugekommen sind“. Auch habe die Uga mit ihren rund Hundert Mitgliedern eine Verjüngung erlebt, erklärt er. Wobei auch seine Mitstreiter Alexander Raake (zweiter Vorsitzender) und Rudi Knapp (Ehrenvorsitzender) im Gespräch mit unserer Zeitung davon ausgehen, dass die Uga gerade durch die vielen Veranstaltungen zusätzlich auf sich aufmerksam machen konnte. „Für die afa haben wir mit den bereits über Hundert Anmeldungen den Bestwert erreicht, dabei sind es noch zweieinhalb Monate“, zieht Freitag ein positives Zwischenfazit.

Zwar ist der Eintritt zur afa generell am Sonnabend und Sonntag umsonst und auch den Frühschoppen mit den Mushroams kann die Unternehmergemeinschaft dank der Bremischen Volksbank und der Stadtwerke Achim als Sponsoren zum Gratis-Eintritt anbieten, für die Capitol-Party (7 Euro) und das DJ-Ötzi-Live-Konzert (45 Euro) aber werden Eintrittspreise erhoben. „Das ist ein bisschen unser Problem: Wegen der Musikacts bei den Stadtfesten sind die Leute an bekannte Musikernamen zum Nulltarif gewöhnt“, sagt Ingo Freitag. Das aber sei bei einem international bekannten Künstler wie DJ Ötzi nicht möglich. „Aber dessen Halbplayback-Konzert in Österreich ist beispielsweise teurer und in Achim spielen er und die Band live“, weiß Alexander Raake. Bis zu 2600 Menschen könnten den Auftritt des Österreichers im Bayern-Festzelt verfolgen, den Ticketverkauf dafür will die Unternehmergemeinschaft nun überregional bewerben.

Nur vier Wochen nach der Fachausstellung, die alle zwei Jahre stattfindet, steigt bereits das nächste Stadtfest und auch dafür arbeitet die Uga mit der Achimer Firma So Light Veranstaltungstechnik zusammen. Die Innenstadtparty mit verkaufsoffenem Sonntag, den Rudi Knapp als „eine sehr willkommene Gelegenheit für die Achimer Einzelhändler“ einstuft, findet vom 12. bis zum 14. Juni statt, und wie in den vergangenen Jahren ist es der Uga gelungen, Musikacts wie Michy Reincke präsentieren zu können, ohne Eintritt dafür zu verlangen. Vom 21. bis zum 23. August findet dann erstmals unter der alleinigen Regie der Uga das Wein- und Winzerfest statt, für das Rudi Knapp bereits die Zusage eines Besuchs der Weinprinzessin vorliegt und das dieses Mal ohne angeschlossenes Zweiradfestival auskommen muss. Später dann veranstaltet die Uga noch den Achimer Boxenstopp am Sonntag, 4. Oktober, und den Weihnachtsmarkt, der vom 4. bis zum 20. Dezember laufen wird.

Alles in allem eine Menge Veranstaltungen, die durchgeplant, organisiert und durchgezogen werden wollen. Die Uga selbst – die zwar mittlerweile 20 000 Euro jährlich von der Stadt Achim bekommt, aber wiederum auch Sondernutzungsgebühren an die Stadt entrichten muss – hat noch 15 000 Euro jährlich durch ihre Mitgliedsbeiträge zur Verfügung. Insgesamt reiche das Geld für die Anzahl und die Größe der Veranstaltungen nicht mehr, Sponsoren müssten einspringen. „Daher werden wir einen weiteren Anlauf unternehmen, einen höheren Zuschuss von der Stadt zu bekommen“, kündigt Freitag an und spricht davon, dass im Antrag zu den Haushaltsberatungen „auf jeden Fall eine Drei vorne stehe wird“. Und Raake ergänzt: „Wir bekommen nach jeder Veranstaltung von allen Seiten großes Lob, brauchen aber auch die Unterstützung der Verwaltung und Politik.“ Als Beispiel spricht er etwa das Reinigen der Innenstadt nach diesen Veranstaltungen an, wofür der Bauhof bisher offenbar nicht eingesetzt wird. „Das machen wir selbst“, erzählt das Trio.