Noch muss der Inhaber des Rewe-Marktes, Markus Hauptig, mit den Absperrungen leben. Ab Montag ist der Supermarkt-Parkplatz dann von der Ueser Kreuzung aus allerdings wieder befahrbar. (Björn Hake)

Mit einem zufriedenen Lächeln steht Verkehrsplaner Stefan Schuster an der Baustelle an der Uesener Feldstraße. Im Hintergrund sind Bauarbeiter gerade dabei, neue Pflastersteine auf dem Gehweg zu verlegen, ein Teil der Fahrbahn hat schon eine neue Tragschicht bekommen. Dort, wo Schuster an diesem Donnerstagmittag steht, ist aktuell noch kein Durchkommen für die Autos. Doch sein Lächeln verrät schon, dass das nicht mehr allzu lange der Fall sein wird.

„Wir können den ersten Bauabschnitt bereits zum Ende dieser Woche fertigstellen“, sagt Schuster wie zur Bestätigung. Es handelt sich dabei um den Abschnitt von der Ueser Kreuzung bis zur Rewe-Einfahrt. Ursprünglich hatte die Stadt damit gerechnet, den Abschnitt erst zum 25. Juli abschließen zu können. Nun ging aber doch alles schneller als gedacht. „Die Tragschicht ist mittlerweile aufgebracht, am Freitag folgt dann noch die Asphaltbinder- und die Deckschicht. Dann sind wir fertig.“ Knapp eine Woche früher kann somit auch schon mit dem zweiten Bauabschnitt begonnen werden. Dieser erstreckt sich von der hinteren Hälfte der Rewe-Einfahrt bis zur Worpsweder Straße. Das bedeutet, dass ab Montag auch wieder der Rewe-Markt sowie die übrigen dortigen Geschäfte und Arztpraxen von der Ueser Kreuzung aus problemlos erreicht werden können.

Eine Tatsache, die noch einem zweiten Mann an jenem Mittag ein zufriedenes Lächeln auf die Lippen zaubert. Bei diesem Mann handelt es sich um Markus Hauptig, den Inhaber des dortigen Rewe-Marktes „Ab Montag können unsere Kunden uns wieder von der Ueser Kreuzung erreichen, die Zu- und Abfahrt ist wieder gewährleistet“, sagt Hauptig erleichtert. Für seinen Markt dürfte das dann auch wieder zu höheren Einnahmen führen.

„Auswirkungen haben sich für uns durch die Baustelle nicht vermeiden lassen. Nicht jeder Kunde hat den Weg zu uns gefunden“, gibt Hauptig zu. Das sei für ihn allerdings nicht überraschend gekommen. Hauptig betont in dem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Achim. „Die Stadt hat sich rechtzeitig mit uns in Verbindung gesetzt. Es ist alles wie geplant gelaufen“, sagt er. Nichtsdestotrotz kommt es natürlich auch ihm sehr gelegen, dass er nicht wie geplant knapp drei Wochen, sondern nur zwei Wochen mit den schwierigen Zufahrtsbedingungen zurechtkommen musste.

Dass die Arbeiten bisher so schnell und reibungslos abgelaufen sind, hängt nach Angaben von Stefan Schuster an mehreren Faktoren. „Einerseits hat natürlich das Wetter gut mitgespielt, sodass es keine Unterbrechungen geben musste, andererseits hat aber auch vonseiten des Unternehmens alles reibungslos geklappt.“ Und auch verkehrstechnisch sei an dem Knotenpunkt seit Beginn der Arbeiten am 8. Juli alles besser gelaufen als gedacht. „Wir hatten das Glück, dass offenbar viele aus der Umgebung in den ersten drei Wochen der Ferien in den Urlaub gefahren sind“, mutmaßt Schuster. „Zumindest hatten wir deutlich weniger Verkehr, als wir zuvor erwartet hatten.“

Während am ersten Bauabschnitt nun also noch die letzten Arbeitsschritte getan werden müssen, werden die Fahrbahn und der Fußgängerweg ein paar Meter weiter schon für den Beginn des zweiten Bauabschnitts vorbereitet. Dieser soll nach den ursprünglichen Planungen bis zum 23. August fertig sein. Und bei dieser Zeitschiene soll es nach Angaben von Schuster auch erst einmal bleiben. „Wir lassen den bisherigen Zeitplan bestehen. Und wenn wir dann doch eher fertig werden, gibt es sicherlich niemanden, der sich darüber beschweren wird.“ Auch für die kommenden Wochen bittet Schuster alle Achimer und Verkehrsteilnehmer von außerhalb, sich weiterhin an die ausgeschilderten Umleitungsstrecken zu halten. „Insbesondere sollten die umliegenden Wohnstraßen nicht als Ausweichstrecken genutzt werden“, sagt er.