Uwe Bölts (von links), Rolf Becker, Helge Förster, Stefan Dreischulte und Bettina Schwing vom Arbeitskreis Dorferneuerung Fischerhude (ADF) setzen sich für die Einführung einer verbindlichen Gestaltungssatzung für Fischerhude ein. (Björn Hake)

Fischerhude. Eine Gestaltungssatzung mit klar definierten und verbindlichen Regelungen für die Ästhetik des Fischerhuder Ortskerns oder eine von drei Bürgern erarbeitete Gestaltungsfibel als unverbindliche Alternative zu der von der örtlichen Politik gewollten und seit Jahren diskutierten Gestaltungssatzung? Seit Monaten wird über diese Frage eifrig und emotional in dem Künstlerdorf diskutiert (wir berichteten). Jetzt hat sich der vor einigen Jahren von Gemeinde-Bürgermeister Horst Hofmann ins Leben gerufene Arbeitskreis Dorferneuerung Fischerhude (ADF) für die Verbindlichkeit einer Gestaltungssatzung ausgesprochen.

Obwohl der Arbeitskreis eine Gestaltungsfibel begleitend zur Satzung für "richtig und wichtig" hält, hadern die Mitglieder mit der Vorgehensweise der Satzungsgegner. Denn mittlerweile haben die Initiatoren der Gestaltungsfibel einen Einwohnerantrag erwirkt, der sich nunmehr im Genehmigungsverfahren befindet und demnächst im Ottersberger Gemeinderat zum Thema wird. "Die Gegner der Satzung haben Unterschriften gegen ein Regelwerk gesammelt, das noch gar nicht zur Beschlussreife gekommen ist", äußerte Rolf Becker beim Pressegespräch am Donnerstag in der Alten Wassermühle sein Unverständnis über die Unterschrift für eine Fibel, die unverbindliche Gestaltungsempfehlungen gebe.

Auch Vorwürfe gegen Ortsbürgermeister Wilfried Mittendorf (Freie Grüne Bürgerliste Ottersberg) wollen die ADF-Mitglieder nicht unkommentiert im Raum stehen lassen. "In der Regel beschweren sich Bürger, wenn Politiker und Parteien sich nicht an ihre Wahlankündigungen halten. In Fischerhude aber wundert man sich, wenn sie den erteilten politischen Auftrag erfüllen", stellte Bettina Schwing fest. Schließlich hätten sich FGBO, SPD und Grüne und allen voran Wilfried Mittendorf im Wahlkampf bei über 800 Stimmen pro Satzung positioniert. Die Gestaltungssatzung sei nicht die Idee eines politisch isolierten Bürgermeisters, der sie gegen die Bevölkerung durchsetzen wolle, sondern das Ergebnis eines demokratischen Prozesses, ergänzte Uwe Bölts.

Helge Förster erklärte derweil, wie wichtig ihm ein breiter Konsens mit allen Bürgern sei. "Jeder will, dass Fischerhude schön bleibt. Aber die Fibel ist zu schwammig und bringt wenig Klarheit. Für ihn und seine Mitstreiter unterscheidet sich Fischerhude von vielen Dörfern der näheren Umgebung durch den gut erkennbaren historischen Ortskern. "Hier findet sich auf engem Raum noch die typische regionale Bausubstanz. Das macht das Dorf mit seinem einmaligen Ortskern so besonders", pflichtete ihm Stefan Dreischulte bei. Fischerhude sei mitnichten – wie oft von Außenstehenden behauptet – ein Museumsdorf. "Das ist ein polemischer Begriff. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist auch dank seiner Bewohner ein lebendiges Dorf", sagte Förster, der die Herausgabe der Gestaltungsfibel aufgrund seiner gestalterischen Ziele dennoch begrüßt.

Wichtiger als das harmonische Miteinander der Gebäude, Einrichtungen und Wege sei dem Arbeitskreis daher das Miteinander der Einwohner im Dorf, das "erkennbar gelitten" habe. "Es sollte in einer Dorfgemeinschaft möglich sein, zu den vielfältigen Themen des Dorflebens unterschiedlicher Meinung zu sein und sachlich Stellung zu beziehen, ohne ausgegrenzt zu werden", appelliert der Arbeitskreis um Rolf Becker nunmehr an die Vernunft aller Beteiligten. Sollte der Einwohnerantrag vor dem Gemeinderat nicht standhalten, könnte sich der Arbeitskreis die Gründung eines mit Mitgliedern und externen Fachleuten besetzten Gestaltungsbeirates vorstellen, um sich aktiv in den Entscheidungsprozess einzubringen. "Wir werden mit den Parteien reden und unsere Meinung sagen, auch was die Formulierung der Satzung angeht", erklärte Uwe Bölts. Aber zunächst sei die Politik am Zug.