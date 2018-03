Da, schaut mal her: Ex-Bürgermeister Uwe Kellner zeigt Achims Ehrenbürgermeister Christoph Rippich und seiner Frau Annameta etwas auf seinem Smartphone. (Björn Hake)

Achim. Das jüngste Wirtschaftsforum hat, wie berichtet, am Mittwochabend enormen Zuspruch erfahren. Kein Wunder: Da es in Achim keinen Stadt- oder Wirtschaftsempfang wie in anderen Städten gibt, ist die Veranstaltung neben der Ehrenpreisverleihung ein gesellschaftlicher Höhepunkt in jedem Jahr. Und so strömten sie herbei, die Vertreter kleiner, mittlerer und großer Unternehmen, die die Basis für den wachsenden Wirtschaftsstandort Achim bilden. Die Kreissparkasse Verden als Hausherr, die Stadt Achim und der Achimer Wirtschaftsbeirat, der sich als Bindeglied und Netzwerker im Hintergrund versteht, konnten rund 200 Gäste begrüßen. Sie erlebten wie die Gäste aus Politik und dem Vereinsleben mit, wie ganz am Ende des offiziellen Teils die Handwerker Torsten und Thomas Köster den diesjährigen Unternehmerpreis für ihre Leistung in Empfang nehmen durften. Nachdem um 23 Uhr das letzte Bier geleert war, soll es noch nebenan im Atrium bis zu nächtlicher Stund' weitergegangen sein.

Allein das zeigt, wie viel Gesprächsbedarf es auch nach dem offiziellen Teil noch gab, denn immer wieder fiel das Stichwort „Amazon“. Die geplante Gewerbeansiedlung, die vom Namen und von der schieren Größe her die Gemüter derzeit ordentlich bewegt, würde selbst die Hansestadt Bremen mit Blick auf die Arbeitslosenquote freuen. „Ich wünsche Ihnen gutes Verhandlungsgeschick, denn die Stellen werden für die gesamte Region gebraucht“, sagte Ekkehart Siering, Staatsrat des Bremer Wirtschaftssenators. Auch sehe er lieber das Mercedes-Lager und Coca-Cola in Achim als gar nicht mehr in der Nähe Bremens. „Es ist doch egal, ob sie sich auf dieser oder auf der anderen Seite der Landesgrenze befinden.“

So viele Kösters – und alle arbeiten in einer Firma (von links): Christoph, Martina, die Preisträger Torsten und Thomas, Ute und Marc. (Björn Hake)

Aber er blickte durch die Bremer Brille nicht nur auf die Pläne für Achim-Ost, sondern auch aufs Mammutprojekt Achim-West. Ohne die infrastrukturelle Anpassung auf Bremer Boden könne Achim-West nicht realisiert werden, erwähnte er, machte aber deutlich, dass Bremen den Autobahnanschluss und alles, was daran hängt, genauso wolle. „Die Frage ist nicht ob, sondern wie“, stellte er klar. Bremen werde sich beteiligen, das ist für die Achimer keine überraschende Neuigkeit. Und dennoch freuten sich einige von ihnen, ein so deutliches Bekenntnis zu hören, während andere Gäste leise unkten, dass ja wohl hoffentlich keine ideelle Beteiligung gemeint sei.

Denn wie sein Chef Carsten Sieling, den Siering – wie berichtet – kurzfristig vertrat, nannte er bisher ebenfalls keine Summe, mit der sich die Hansestadt an dem etwa 100 Millionen Euro schweren Projekt beteiligen wird. Dennoch scheinen die ersten Ergebnisse, das deutete Siering an, die Bremen in Bezug auf die fiskalischen Effekte zu Achim-West vorlägen, positiv zu sein. Aus seiner Sicht bieten die Hansalinie und das Bremer Kreuz Bremen Chancen, die es in Abstimmung mit Achim nutzen wolle. Schließlich profitiere man wechselseitig voneinander. Ekkehart Siering: „Die Pendlerbeziehung ist keine Einbahnstraße, sondern ein florierender Highway.“

Dem 12. Wirtschaftsforum wohnten mehr Gäste bei als Stühle gestellt werden durften. (Björn Hake)

Nach einer zum Teil bewegenden Laudatio von Kreissparkassen-Regionaldirektor Henning Struckmann sowie grundsätzlichen Erklärungen zum Wirtschaftsbeirat und zum Unternehmerpreis von Birgit Strittmatter war es dann soweit: Thomas und Torsten Köster konnten die Bronze-Plastik entgegennehmen. „Der Mittelstand ist eine gute Sache, darauf sollte Achim weiter bauen“, erinnerte Thomas Köster abschließend alle daran, dass nicht nur die großen Namen eine wirtschaftliche Bedeutung für die Stadt Achim haben.