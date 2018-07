Mit ihren aktuell sechs Tieren ist Pferdeflüsterin Waltraud Kontny nach eigenem Befinden bestens ausgelastet. Seit 50 Jahren arbeitet sie mit intensiv mit den Huftieren. (Björn Hake)

Waltraud Kontny macht keinen Hehl daraus, dass ihre sechs Pferde und Ponys, die die Bremerin auf Flächen im Bereich Meyerdamm/Am Moor in Oyten hält, ohne ihr Einschreiten längst tot wären. „Die sollten eigentlich in die Wurst“, sagt sie. Denn für die Zwecke, für die hauptsächlich Pferde gehalten werden, etwa zur Zucht oder zum sportlichen Bereiten, seien sie schlichtweg nicht zu gebrauchen gewesen. Doch für Kontny, die nach eigenen Angaben seit gut 50 Jahren mit Pferden arbeitet, müssen sie diese Dienste auch gar nicht erbringen. Im Gegenteil: Sie sollen es nicht. Denn ihr geht es um „die artgerechte Haltung und den artgerechten Umgang“ der Tiere. In diesem Zusammenhang bietet Kontny seit mehr als 20 Jahren „Begegnungen mit Pferden“ in Oyten an.

Vor allem Kinder können dort die erste Annäherung erleben und den richtigen Umgang erlernen. „Die Ponys sollen Lebensfreude und kleine Aufgaben mit den Gästen erleben und diese sollen die Möglichkeit haben, das ganze umfassende Leben der Herde zu erleben und mit ihrem Lieblingspferd etwas unternehmen können. Pferd- und kindgerecht, sinnvoll, natürlich aber ohne Leitungsanspruch“, beschreibt Kontny den Grundgedanken.

Und das Angebot für Mädchen und Jungen ist sehr abwechslungsreich: Im August etwa bietet Kontny unter anderem Indianer- und Königliche Reittage an, bei denen nicht nur die jungen Teilnehmer gerne verkleidet erscheinen dürfen, sondern auch die Tiere passend geschmückt werden. Außerdem gibt es abendliche Reitspaziergänge und Ausritte für Familien über Felder und Wiesen sowie ein kreatives wöchentliches Angebot, wo Pferdefans und andere Tierfreunde Klamotten, Taschen oder andere Accessoires verschönern können. Die Bremerin biete ihre Tätigkeit kostenlos und ehrenamtlich an, lediglich eine kleine Futterkostenbeteiligung für die Ponys und Pferde falle für die Teilnehmer an.

Einfach optimal für alle ihre Angebote seien die Flächen im Westen der Gemeinde Oyten nahe der Grenze zu Bremen. „In Bremen selbst gibt es diesen Platz gar nicht“, erklärt Waltraud Kontny, wieso es sie mit ihren Pferden in die Nachbarschaft verschlagen habe. In der Weserstadt hatte sie auch über viele Jahre mit Pferden gearbeitet, in Tenever etwa auf einem Kinderbauernhof als ehrenamtliche Kraft das Sommerferienprogramm gestaltet. Vom Reitschulleben habe sie sich derweil schon früh verabschiedet. „Das ist nicht so meins.“ Sie wolle das Pferd nicht als Sportobjekt sehen und habe daher damals begonnen, sich damit auseinanderzusetzen, was wirklich pferdgerecht sei.

Und dass ihre Art des Umgangs und der Haltung den Tieren durchaus gut bekommt, belegen die Altersangaben. „Meine beiden Ältesten sind jeweils 32 Jahre alt. In den Augen von normalen Reitern sind das schon lange Gnadenbrottiere“, erklärt Kontny und nennt sogleich Vergleichszahlen. Den letzten Angaben zufolge, von denen sie gehört habe, liege in Deutschland die durchschnittliche Lebenserfahrung eines Reitpferdes bei sieben und eines Zuchtpferdes bei zwölf bis 13 Jahren.

Mit ihren aktuell sechs Tieren sei Waltraud Kontny bestens ausgelastet. „Mehr kommen nicht in Frage“, betont sie. Bei ihr könne man im Übrigen auch zur „Pferdeflüsterin“ werden. Das sei gar nicht so kompliziert. „Dafür muss man die Körpersprache der Tiere lernen“, erklärt Waltraud Kontny, die ihre Pferde und Ponys auch therapeutisch einsetzt. Seit nun fast 18 Jahren kommt eine Gruppe junger Erwachsener mit Behinderung zu ihrer kleinen Herde. Und auch ihr selbst haben die Tiere über schwere Zeiten hinweggeholfen: „Für mich waren meine Pferde immer eine gute Therapie.“

Weitere Informationen über das Angebot von Waltraud Kontny und die Gedanken dahinter gibt es im Internet unter www.begegnungen-mit-pferden.jimdo.com. Telefonisch ist sie abends unter der Rufnummer 0 42 1 / 41 25 21 erreichbar.