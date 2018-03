Aktuell stecken die Mitglieder der Theatergruppe des TB Uphusen noch mitten in den Proben. Am 7. April feiern sie dann Premiere. (PETRA STUBBE)

Achim. Schaut man sich die Internetseite der Theatergruppe des TB Uphusen an, dann wird schnell klar, dass dies eine Gruppe mit langer Tradition ist. Bis ins Jahr 1978 reicht die Auflistung der bisher gespielten Theaterstücke zurück. „Und das sind nur die Stücke, die wir recherchieren konnten. Die Geschichte der Gruppe reicht eigentlich noch weiter zurück“, sagt Ute Meyer, selbst Mitglied der plattdeutschen Laiengruppe. Nun wird diese Liste wieder um ein Stück ergänzt, denn die Hobby-Schauspieler bringen ab April ihr neues Werk „De Neegste bidde“ auf die Bühne. An diesem Sonntag, 18. März, startet der Kartenvorverkauf.

In dem Theaterstück von Hans Schimmel geht es dieses Mal um den Alltag in einer Arztpraxis auf dem Land. Ins Plattdeutsche übersetzt wurde das Werk von Wolfgang Binder. Die Ärztin Paula Brockmöller betreibt eigentlich eine ganz normale gemütliche Landarztpraxis. Sie kennt alle ihre Patienten und hat auch für jeden das passende Medikament. So braucht zum Beispiel der Dorf-Casanova Heiko mal einen Rat oder der „spezielle Willi“ einen Einblick in die Psychologie. Gerne mischt die Ärztin allerdings auch selber das ein oder andere Mittel zusammen. Sie ist der Überzeugung, irgendwann etwas zu finden, das alle Krankheiten heilt. Als Versuchskaninchen müssen ihre Patienten herhalten. Doch dann treten bei denen ungeahnte Nebenwirkungen auf.

„Für das Stück haben wir uns entschieden, weil es perfekt zur Konstellation unserer Gruppe passt“, sagt Meyer. „Darüber hinaus haben wir auch mal die Möglichkeit in einer anderen Kulisse als einem Wohnzimmer zu spielen.“ Letzteres sei nämlich bisher bei vielen Stücken Ort des Geschehens gewesen. Dieses Mal mussten die Mitglieder der Theatergruppe nun jedoch eine Landarztpraxis auf der Bühne entstehen lassen. „Von den insgesamt 25 Mitgliedern stehen beim aktuellen Stück neun auf der Bühne“, sagt Meyer. „Die anderen sind für die Arbeiten im Hintergrund wie die Maske, als Souffleuse oder eben für den Bühnenbau zuständig.“

Unter der Regie von Antje Lührs proben die Akteure bereits seit Anfang Dezember fleißig. „Im November entscheiden wir uns immer gemeinsam für ein neues Stück für das kommende Jahr und beginnen dann im Dezember mit ersten Leseproben“, beschreibt Ute Meyer den Ablauf. Mit Beginn des neuen Jahres proben die Laien-Schauspieler dann in den Räumen der St.-Nikolai-Gemeinde in Mahndorf. „Rund einen Monat vor der Premiere geht es für uns auf die ‚richtige Bühne‘ in Haberkamps Hotel, wo auch die Aufführungen stattfinden werden. Das ist dann noch einmal ein ganz anderes Probengefühl“, sagt Meyer.



Die Premiere für „De Neegste bidde“ findet am Sonnabend, 7. April, ab 20 Uhr in Haberkamps Hotel statt. An weiteren fünf Terminen wird das Stück dort aufgeführt. Gespielt wird am Sonntag, 8. April, um 15.30 Uhr, am Mittwoch, 11. April, und Freitag, 13. April, jeweils um 20 Uhr, am Sonnabend, 14. April, um 15.30 Uhr sowie am Sonntag, 15. April, um 11 Uhr. Für den letzten Termin bietet das Hotel Haberkamp speziell für die Theatergäste ein Frühstücksbüffet nach Voranmeldung an. Der Kartenvorverkauf startet am Sonntag, 18. März, ab 10.30 Uhr im Hotel Haberkamp. Ab Dienstag, 20. März, gibt es die übrigen Karten dann bei Dankleff Optik in Bremen Mahndorf sowie der Papeteria in Uphusen.