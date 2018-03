Hinter dem Amtsgericht befindet sich die ehemalige JVA, die zukünftig als Teil des Amtsgerichts mitgenutzt werden soll. Doch die Bauarbeiten verzögern sich nun erst einmal. (Strangmann)

Die Freude war im Sommer vergangenen Jahres insbesondere bei der Achimer Amtsgerichtsdirektorin Sabine Reinicke groß, als klar war, dass die ehemalige Justizvollzugsanstalt (JVA) nach einigen Umbauarbeiten zukünftig als Teil des Amtsgerichts weitergenutzt werden soll (wir berichteten). Nun dürfte sich diese Freude allerdings etwas trüben, denn es ist erst einmal Geduld gefragt. Anders als ursprünglich geplant, können die Bauarbeiten nämlich nicht im Frühjahr dieses Jahres beginnen. Das hat die Pressestelle des niedersächsischen Justizministeriums jetzt auf Nachfrage bestätigt. Ein neuer Termin für den Baubeginn stehe demnach noch nicht fest.

Grund für die Verzögerung ist eine böse Überraschung, die die Sachverständigen bei der Untersuchung der alten Bausubstanz des ehemaligen Gefängnisbaus erwartete. "In den Putz- und Bodenflächen wurden Schadstoffe gefunden", erklärt der stellvertretende Pressesprecher des Justizministeriums, Christian Lauenstein. Es handele sich hierbei überwiegend um Asbest. "Bisher ging von diesen Flächen keine Gefahr aus, weil die Asbestfasern im Putz und Boden fest gebunden sind", sagt Lauenstein. Im Rahmen der geplanten Umbauarbeiten müssten diese Flächen nun jedoch zusätzlich saniert werden.

Termin für Baustart noch ungewiss

Und das ist nicht gerade billig. Die Sanierungsmaßnahmen belaufen sich nach Angaben von Lauenstein auf rund 110 000 Euro. Insgesamt wird aktuell sogar mit einer Steigerung bei den Baukosten um rund 380 000 Euro gerechnet. Denn zusätzlich zu dem unvorhergesehenen Sanierungsbedarf an den Wandflächen habe auch die genauere Planung der Technik höhere Kosten zutage gebracht. Nach Angaben des Leiters des zuständigen Staatlichen Baumanagements Weser-Leine, Peter Bröker, habe man beispielsweise zusätzlich Vorschläge gemacht, die zur Schaffung barrierefreier Verhältnisse im Amtsgerichtsgebäude beitragen sollen. Aktuell werden die Baukosten daher auf rund 880 000 Euro geschätzt.

Die Kosten für die gesamten Umbauarbeiten trägt das Land Niedersachsen. Das Problem: In der bisher bereits genehmigten Baumaßnahme waren derartige Kostensteigerungen nicht mit einberechnet. "Bislang konnte noch nicht geklärt werden, wie die Mehrkosten aufgefangen werden können", sagt Christian Lauenstein. Aus diesem Grund könne man zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht sagen, wann die Arbeiten an dem Justizgebäude tatsächlich beginnen können. "Von weiteren Verzögerungen muss ausgegangen werden", heißt es dazu aus der Pressestelle. "Nach einer Bereitsstellung der fehlenden Haushaltsmittel wird mit einer Bauzeit von etwa sechs bis acht Monaten gerechnet." Zukünftig sollen in dem historischen Gefängnis neun neue Büroräume mit Archivflächen, einem Aktenlager und einem Sozialraum entstehen. Eine der ursprünglichen Gefängniszellen soll auch weiterhin als kleines Mini-Museum erhalten bleiben. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, müssen die Arbeiten in enger Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmt werden.

Die Achimer Justizvollzugsanstalt wurde seit vielen Jahren schon nicht mehr als Gefängnis genutzt. Bereits 2012 schloss das Land die Einrichtung, da sie, nachdem in Bremervörde ein größeres Gefängnis in Betrieb genommen worden war, nicht mehr benötigt wurde. Zuletzt wurden die Räumlichkeiten hauptsächlich als Aktenarchiv genutzt. Die Büroräume der Mitarbeiter sind aktuell noch auf drei verschiedene Gebäude aufgeteilt. Neben dem Hauptsitz in der Obernstraße ist das Amtsgericht zusätzlich noch im früheren Rathaus sowie im angrenzenden Gebäude (Nebenstelle II) an der Straße "Am Rathauspark" untergebracht.