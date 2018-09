Laurentius-Kirchengemeinde am Sonntag und Montag gleich zu zwei Pfingstgottesdiensten unter freiem Himmel eingeladen. Während am Sonntag zugleich Taufen auf dem Programm standen, versammelten sich die Besucher am Pfingstmontag auf dem Baumplatz zwischen Rathaus und Amtsgericht in der Innenstadt. Der ökumenische Gottesdienst zog bei sommerlichen Temperaturen viele Besucher an, neben der Laurentiusgemeinde beteiligten sich die katholische St.-Matthias-Gemeinde, die evangelisch-freikirchliche Gemeinde (Baptisten) sowie die griechisch-orthodoxe Gemeinde.