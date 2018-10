Einmal in der Woche treffen sich die Mitglieder des Posaunenchores zur Probe. Einige von ihnen sind – wie auch Peter Skornicka (hinten) – schon viele Jahrzehnte dabei. (Viola Heinzen)

Es ist früher Abend, die Achimer Laurentius-Kirche liegt im schummrigen Abendlicht, nur ab und zu rascheln ein paar Blätter in den Bäumen, ansonsten ist es ganz still. Im angrenzenden Laurentius-Haus jedoch brennt auch um 19.30 Uhr noch Licht und wenig später ist nicht nur zu sehen, sondern bis auf den Friedhof der Kirche auch deutlich zu hören, dass dort noch fleißig gearbeitet wird. Zunächst ist nur eine donnernde Tonleiter zu hören, wenig später dann ganze Lieder.

Denn in den Räumen probt jede Woche Mittwoch der Achimer Posaunenchor. Rund 20 Bläserinnen und Bläser, die mit Posaune, Trompete und Co. das Laurentius-Haus erklingen lassen. Momentan stehen Proben für ein ganz besonderes Konzert auf dem Programm. Am Reformationstag – dem 31. Oktober – feiert der Posaunenchor nämlich sein 125-jähriges Bestehen. Er ist damit einer der ältesten Posaunenchöre im ganzen Kirchenkreis Verden. „1893 haben damals 13 Landwirte den Posaunenchor gegründet, die einfach gemeinsam Musik machen wollten“, blickt Friedrich Strahmann auf die Geschichte zurück. „Gott zur Ehre, der Gemeinde zum Segen“, sei das Motto gewesen. Strahmann selbst war natürlich nicht bei der Gründung dabei, aber 40 Jahre aktives Mitglied im Posaunenchor.

Chorleiterin seit 30 Jahren

Und damit befindet er sich unter seinen Mitspielern in bester Gesellschaft. Denn viele der Mitglieder sind selbst schon mehrere Jahrzehnte mit dabei. „Wir profitieren in jedem Fall von den langjährigen Mitgliedern, haben aber auch Bläser, die nach einer längeren Pause wieder bei uns einsteigen“, sagt Kantorin Regine Popp. Sie hat seit mittlerweile 30 Jahren die Leitung des Posaunenchors inne. „Wenn man ein solches Instrument einmal erlernt hat, dann vergisst man das auch nie wieder und kann jederzeit wieder einsteigen.“

Den musikalischen Nachwuchs könne man aktuell allerdings eher selten vom Posaunenchor begeistern. „Vielen Jüngeren liegt die Musik nicht unbedingt, die wir spielen“, vermutet Popp. Zu dieser Musik gehören viele Choräle und andere Kirchenmusik. Dabei gab es durchaus auch mal eine andere Zeit – daran kann sich auch Peter Skornicka noch erinnern. „Früher haben wir unglaublich viele Kinder ausgebildet“, sagt er und kramt parallel dazu in einem Stapel alter Fotos, die er mitgebracht hat. Auf einem aus dem Jahr 1993 etwa steht eine ganze Reihe junger Männer mit Trompeten und Posaunen in der ersten Reihe.

Skornicka selbst war sogar erst Teenager, als er vor 60 Jahren Mitglied im Posaunenchor wurde. „Ich habe damals noch mit meiner Familie im Pfarrhaus gewohnt“, erinnert sich der 72-Jährige. Dort gab es angrenzend einen alten Schuppen, in dem der Posaunenchor immer geübt hat. „Die Gitarre hat in unserer Familie immer mein Bruder für sich beansprucht und nicht rausgerückt, da habe ich mir eben ein anderes Instrument gesucht“, sagt der Trompeter. Häufig hätten Eltern damals auch ihre Kinder mit zu den Proben gebracht und so sei der Nachwuchs und der Fortbestand der Musikgruppe eigentlich immer gesichert gewesen.

Fester Bestandteil der Gemeinde

Doch in der 125-jährigen Geschichte hat der Posaunenchor – insbesondere durch die beiden Weltkriege – durchaus auch turbulente Zeiten hinter sich gebracht. So wurde der Chor während des Zweiten Weltkrieges etwa lediglich von vier Veteranen am Leben gehalten, die übrigen Mitglieder waren als Soldaten eingezogen worden. In den letzten Kriegstagen wurde dann auch um die St.-Laurentius-Kirche herum gekämpft. Ein Chormitglied rettete jedoch beherzt die Instrumente aus dem zerschossenen Konfirmandensaal.

Wegen dieser langen und belebten Geschichte ist der Posaunenchor heute aus der Gemeinde kaum noch wegzudenken. „Wir spielen regelmäßig in der Kirche, geben aber auch Konzerte bei Open-Air-Gottesdiensten in der Freilichtbühne Daverden, im Borsteler Wald, auf der Badener Pfingstwiese, bei Schiffsgottesdiensten auf der Weser und in der Achimer Innenstadt“, sagt Regine Popp. Ein „Auftritt“, der für die Bläser bereits seit Jahrzehnten zum Pflichttermin gehört, ist die Begleitung der Konfirmanden. Diese werden vom Posaunenchor stets musikalisch einmal um die Laurentius-Kirche geleitet. „Das machen wir schon, solange ich mich erinnern kann“, sagt Strahmann.

Wie eine große Familie

Der Posaunenchor, so sieht es der 80-Jährige, sei in all den Jahren eine eingeschworene Gemeinschaft geworden, fast schon eine große Familie. Das ist es auch, was Leiterin Regine Popp so begeistert. Und es schlägt sich für sie auch musikalisch nieder. „Jeder Einzelne bei uns spielt in den Stücken nur eine Stimme, aber das Gesamte macht es besonders.“ Ähnlich sieht es auch Peter Skornicka. „Mittwochs komme ich nach der Probe immer gut gelaunt nach Hause“, beschreibt er seine Leidenschaft für das Trompetenspiel. Das habe sich auch nach 60 Jahren nicht geändert. „Und das sagt doch eigentlich schon alles.“

Im Gottesdienst zum Reformationstag am Mittwoch, 31. Oktober, gibt der Achimer Posaunenchor sein Jubiläumskonzert. Beginn ist um 18 Uhr in der St.-Laurentius-Kirche. Unterstützt werden die Bläser dabei auch von einem befreundeten Chor aus Herford.