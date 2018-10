Anneke Luig vom Stadtmarketing ist die Ansprechpartnerin für alle Akteure in der Achimer Innenstadt. Sie ist mit ihrer Familie nach Achim gezogen und hat auch ihren Eltern hier einen neuen Lebensabschnitt beschert. (Viola Heinzen)

Achim. Wann immer man ihr begegnet, und sie ist oft in der Achimer Innenstadt unterwegs, macht Anneke Luig einen lockeren Eindruck. „Wenn was ist, bin ich schnell zuhause“, sagt sie. Schließlich haben ihr Mann und sie eine fünfjährige Tochter und da kann schnell mal was sein. Umso besser, dass ihr Arbeitsplatz beim Stadtmarketing im Rathaus nicht weit vom Wohnort in der Nähe des Rathausparks entfernt liegt. Und alles, was sich dazwischen befindet, ist ohnehin ihr Aufgabenfeld, denn sie ist Ansprechpartnerin und Kümmerin für die Innenstadt. Dazu gehören die Märkte und Veranstaltungen, aber auch die Bedürfnisse der Geschäftsleute. Die 47-jährige Anneke Luig ist erst seit knapp fünf Jahren Achimerin und hat sich mit ihrer Familie komplett auf die Weserstadt eingelassen, wie sie sagt.

Mehr noch: Sie hat sogar ihre Eltern nach Achim geholt. Dafür hat sie nach ihrer Beschäftigung als Verkaufsleitung bei einem Reiseveranstalter in Hannover eine kleine berufliche Auszeit genommen. „Das musste ich, um meine Eltern in einen Lebensabschnitt begleiten zu können“, blickt sie zurück. Die besaßen zu diesem Zeitpunkt viel Land in Nordenham in der Wesermarsch, woher Anneke Luig stammt, konnten aber die mit dem großen Haus und Grundstück verbundenen Aufgaben gesundheitlich nicht mehr bewältigen. „Ich habe sie davon überzeugen können, dass Achim der richtige Standort für sie ist“, sagt sie. Und damit ihre Eltern hier glücklich werden können – „das hat ganz gut geklappt“ – musste sich die Frau mit dem feinen Nasenring und den langen blonden Haaren die berufliche Auszeit nehmen, ehe sie bei der Stadt Achim anfing.

„Ich hatte etwas gesucht, was nah dran ist“, blickt sie darauf zurück, denn zwischenzeitlich hatte sie in Bremen gearbeitet und wollte die Fahrzeiten entsprechend kürzer halten. Außerdem wollte sie gerne einen Job ausüben, der zu ihrem beruflichen Hintergrund passt. Die gelernte Reiseverkehrskauffrau, die auch ein Betriebswirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Touristik, Marketing und Personal sowie ein duales Studium absolviert hat und insgesamt knapp 20 Jahre in der Touristik gearbeitet hat, kann in ihrem heutigen Beruf immerhin eine Verwandtschaft dazu ausmachen. „Es ist nicht das Gleiche, aber es kommt dem nahe. Der Tourismus ist schon in meinem Herzen, absolut“, betont sie. Dieser Aspekt mache von ihrer jetzigen Aufgabe immerhin einen Teilbereich aus.

Hündin Jana sorgt für Gesprächsstoff

Keine Frage, dass sie „sehr, sehr gerne“ reist und früher dementsprechend auch die ganze Welt bereist hat. „Mit Familie reisen wir auch sehr viel, aber da reist man ein bisschen anders“, weiß sie. Grundsätzlich ist die kleine Familie gerne und oft unterwegs, Cluburlaub in Griechenland, die Ostfriesischen Inseln – „und alles andere ganz spontan“. Wenn es passt, kommt dann auch Hündin Jana mit. Der Weiße Schweizer Schäferhund, der schon so manchem Achimer aufgefallen sein dürfte, hatte es kürzlich sogar in die sozialen Netzwerke geschafft. Anneke Luig muss lachen, was sie oft und herzhaft tut, wenn sie daran denkt. „Ich kommentiere ja eigentlich nichts bei Facebook, aber wenn es mein Hund ist, muss ich ja doch mal irgendwann sagen: ,Achtung, das ist meiner'.“

Denn Jana, die mit ihren zehn Jahren mitunter etwas verwirrt ist, wie ihr Frauchen erläutert, war ausgebüxt. Nicht sehr weit, aber sie hatte wohl vergessen, dass der Rathauspark nicht mehr zum heimischen Garten gehört. Sofort wurde in einer Achimer Facebook-Gruppe über den herrenlosen Hund berichtet. „Ich hatte sie an dem Sonntag zwischenzeitlich bei uns im Garten gesehen, deswegen war mir gar nicht aufgefallen, dass sie nicht da ist“, erinnert sich Anneke Luig. Aber die schneeweiße Hündin liegt halt gerne den ganzen Tag draußen und ab und an kommt es ihr in den Kopf, dass sie durch die Hecke mal auf Wanderschaft gehen will. „Wir haben schon versucht, den Weg zuzumachen“, erzählt Anneke Luig. Aber scheinbar findet der Vierbeiner immer raus.

Einen Hund gab es nicht immer im Leben von Anneke Luig. „Wir haben früher um einen gebettelt und wie in so vielen Familien haben wir keinen bekommen. Aber dann irgendwann, seit ich erwachsen bin, ist eigentlich immer ein Hund da.“ Der wechselt dann zwischen ihren Eltern und ihr. Lebensmittelpunkt in der Freizeit ist aber auch ihre fünfjährige Tochter. „Ich habe eine tolle Tochter, ehrlich gesagt, die macht uns das Leben sehr, sehr leicht“, schwärmt Anneke Luig und ihre Augen leuchten. Sie müsse da nicht die Geduld verlieren. Allenfalls „sehr, sehr, sehr selten“, schildert sie. Laisser-faire liefe die Erziehung allerdings nicht ab, Regeln gebe es schon. „Und sie richtet sich danach“, erläutert Mama Anneke.

Tennis als Hobby

Die hat in Achim auch den Tennissport für sich entdeckt und bei der TG Uesen ganz neu damit angefangen. „Seit eineinhalb Jahren mache ich das und habe bisher ein Punktspiel in meinem Leben absolviert“, verrät die Reservespielerin. Das sei „okay“ gelaufen, schiebt sie hinterher und lacht wieder mal. „Ich bin nicht der absolute Wettkampfmensch, aber Tennis finde ich toll.“ Und sie schwimmt gerne, auch wenn dies oft zu kurz kommt. So kannte sie in Achim zunächst nur das Freibad, lange bevor sie hier lebte und noch in Bremen wohnte. „Da gibt es kein einziges beheiztes Freibad, in Achim schon, daher bin ich zweimal die Woche hergekommen. Das war meine erste Verbindung zu Achim.“

Mittlerweile ist ihr die Stadt ans Herz gewachsen. „Ich kaufe gerne in der Innenstadt und bin überall Kundin.“ Das aber musste sie nicht erst entdecken, sondern ihr Mann und sie haben sich strategisch dafür entschieden. Anneke Luig: „Wir haben uns das vorher hier angeguckt und gesehen, was wir hier alles bekommen können.“ Sie findet es auch toll, dass sie schnell ins Grüne kommt. Trubel und Entspannung, Unternehmungen und das heimische Sofa – die 47-Jährige sagt, dass sie die Balance mag. Ganz im Gegensatz zu Streit, Bluesmusik und Rosenkohl, das alles mag sie so gar nicht.

Anneke Luig beschreibt sich als impulsiven Mensch mit einem großen Harmoniebedürfnis. Das zählt sowohl fürs Private als auch für ihren Beruf und den Umgang mit Menschen. „Ich habe mir schon zur Aufgabe gemacht, noch mehr ein Bindeglied zwischen den Akteuren und der Stadt zu sein“, nennt sie ein Ziel. Zumal sie selbst sehr begeisterungsfähig sei und wenn sie hinter einer Idee steht, gerne auch andere Menschen mitreißt. „Manchmal reicht ein Funke“, gibt sie zu. Andererseits könne sie sich nicht davon lösen, zu planen. „Das ist dann ein Zwiespalt“, weiß sie. Das Korrektiv sei ihr Mann, der Kontrolle liebe. „Von daher sind wir keine Chaos-Familie.“