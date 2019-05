Surflehrer Denzel Köhler wird die Standortleitung der Wasserski- und Wakeboard-Anlage am Oyter See übernehmen. (Björn Hake)

Das sonst so ruhige Wasser des Oyter Sees wird plötzlich aufgewirbelt, als sich Denzel Köhler im Neoprenanzug ins Seil legt, nach gut 130 Metern eine Kurve fährt und mit seinem Wakeboard im zügigen Tempo wieder zur Basisstation zurückkehrt. Was der 20-Jährige am Mittwoch vorab im Testbetrieb gezeigt hat, kann – wer sich traut – schon bald jeder probieren. Denn derzeit laufen mit Hochdruck die letzten Optimierungsarbeiten für die neue Wasserski- und Wakeboard-Anlage, die den beliebten Badesee künftig noch attraktiver für Besucher aller Altersklassen machen soll.

In seinem Heimatort Otterndorf betreibt Ron Reimers unter dem Namen „WakeGarden“ schon eine florierende Anlage, die der Unternehmer nun auch in der Gemeinde Oyten etablieren möchte, um dann gegebenenfalls im Jahr darauf über eine zweite Bahn nachzudenken.

Los geht die wilde oder auch gemächliche Fahrt, die auf Wasserskiern, Wakeboards oder auch mit dem Gummiboot angetreten werden kann, am Strandabschnitt neben der Wasserwacht. Über einen neu angelegten Steg gelangt man zu einer Plattform, von der es übers Wasser geht. „Für mich ist das ein Gefühl der Freiheit. Man hat den See ganz allein für sich und schwebt über das Wasser“, beschreibt Denzel Köhler seinen Glücksmoment.

Der künftige Standortleiter, der sich jüngst als Crewmitglied der Aida-Kreuzfahrtflotte einen beruflichen Traum erfüllt hat und dort vornehmlich in der kalten Jahreszeit auch Kurse im Stand-up-Paddeln anbietet, geht behutsam auf die individuellen Bedürfnisse seiner Schützlinge ein. Auf dem Wasser sind Geschwindigkeiten im Schritttempo für Anfänger ebenso möglich wie bis zu 35 Kilometer pro Stunde für Könner. „Anfänger sollten auf Wasserskiern beginnen“, rät der Experte und fügt hinzu: „Es ist für alle etwas dabei und gerade für Anfänger ist die Anlage genial.“

Equipment wird gestellt

Wer sich auf das Abenteuer mit Wasserski oder Wakeboard einlässt, fängt zunächst mit einem sogenannten Bodydrag an. Bei diesem Ritual, der beim Kitesurfen zur Anfängerschulung dient, wird der Surfer auf dem Bauch durch das Wasser gezogen, um ein Gefühl für das Nass zu bekommen. Die Anlage ist jedoch nicht nur für Individualisten ausgelegt, denn auch Gruppen können im aufblasbaren Gummiboot einen Heidenspaß erleben. „Man muss nur schwimmen können“, nennt Köhler die wichtigste Voraussetzung für einen Ritt über den Oyter See. Das nötige Equipment wird derweil vor Ort gestellt.

Ron Reimers betreibt seit Jahren eine ähnliche Anlage in Otterndorf an der Nordsee und ist überzeugt, dass sein Konzept auch in Oyten erfolgreich sein kann. (Björn Hake)

Die Angebote, die Ron Reimers und sein Team vorhalten, sollen zwischen neun und 35 Euro kosten. Auch Stand-up-Paddeln und Kanufahren gehören dazu. Als besondere Attraktion ist zudem ein aufblasbarer Wasserspielplatz zwischen dem Seil-Mast und dem Turm der Wasserwacht geplant. Der Wasserpark dürfte insbesondere für junge Badegäste ein Magnet sein. Wann genau die Wasserski- und Wakeboard-Anlage an den Start gehen kann, steht noch nicht abschließend fest und liegt nicht in den Händen des Betreibers. Immerhin: Die technische Abnahme durch den Tüv ist erfolgt und verlief positiv. „Die Anlage ist einwandfrei“, erklärt Ron Reimers, der nunmehr hofft, dass die Mühlen der Bürokratie nicht allzu lange mahlen und zügig die endgültige Freigabe erteilt wird. Zum 10. Juni, so der eigentliche Plan, sollte die Anlage demnach laufen.

Wenn dies der Fall ist, soll das Publikum in den Sommermonaten von frühmorgens bis zum Sonnenuntergang die Möglichkeit erhalten, sich auf Brettern auf dem Oyter See zu vergnügen. Weitere Infos und Buchungen können telefonisch unter 01 76 / 10 17 18 80 oder im Internet unter www.wakegarden.de eingeholt oder vorgenommen werden. Die Homepage wird derzeit für die Anlage in Oyten umgestaltet. Ulrike Koch, Campmanagerin des Oyter Sees, fiebert derweil dem Start bereits entgegen, denn „der See wird attraktiver und auch unsere Gastronomie profitiert“.