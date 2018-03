Fantasy, Krimis und vieles mehr: Beim Bücherflohmarkt in der Aula der IGS-Oyten gab es wohl für jeden Buchliebhaber etwas zu finden. (Björn Hake)

Oyten. Sonntags in die Schule? Den meisten Schülern dürfte das wohl nicht gefallen. Kim Bargfrede und Jana Platt aber stehen an diesem Wochenende freiwillig in der Aula ihrer Schule, der IGS Oyten. Von allen Seiten nähern sich Kunden ihrem Tisch mit der metallenen Geldkassette darauf. "Ich hätte nicht gedacht, dass so früh schon so viel los ist", sagt Jana Platt und blickt sich um.

Im Zentrum der Aula kramen etliche Besucher in roten Kunststoffkästen. So um die 2000 nach Genre sortierte Bücher müssen sich darin befinden. Genau gezählt haben sie die zehn Mitglieder der Schülerfirma, die den Bücherflohmarkt erstmals in der Gesamtschule organisiert hat, nicht. Einen Großteil des Inhalts der Kästen haben sie vom Rotary-Club Oyten übernommen. Sein Mitglied Rolf Anselm hatte den Bücherflohmarkt 20 Jahre lang organisiert, 15 davon in der Aula der Grundschule Oyten. Nun übergab er den Literaturmarkt in jüngere Hände.

Und auch die Schüler sammeln schon fleißig. In einer Holzhütte auf dem Lehrerparkplatz können laufend Bücherspenden abgegeben werden. "Die Schüler gucken täglich nach, ob etwas dazu gekommen ist", sagt Max Nielsen, der bis vor Kurzem für die Abteilung "Bücherflohmarkt" der Schülerfirma verantwortlich war. Mittlerweile seien schon massenhaft Exemplare zusammengekommen. "Wir haben ein echtes Raumproblem", sagt der Lehrer für Latein und Geschichte. Zuletzt lagerten die Bücher in einem Hinterraum der Aula, doch einen endgültigen Platz gebe es noch nicht. Auch die Sortierung der ankommenden Bücher geschehe im Provisorium. "Das ehemalige Lehrerzimmer der alten Haupt- und Realschule ist derzeit unsere Sortierstation."

In den Reihen mit den roten Kisten stöbert derweil Torsten Matschull, seine Ausbeute türmt sich in einer Hand, um den Stapel nicht ins Wanken zu bringen, hat er sein Kinn drauf abgelegt. "Das sind alles Fantasy-Romane", sagt er. Mit dem Lesenachschub beschenkt der 51-Jährige aus Fischerhude nicht nur sich, sondern auch seine Töchter. "Damit kommen wir wohl ein halbes Jahr über die Runden", sagt er und lacht.

Das passt genau. Denn geplant ist, den Bücherflohmarkt in der IGS zweimal jährlich zu veranstalten. Das Geld fließt in die Schülerfirma mit ihren verschiedenen Abteilungen. Über den beachtlichen Grundstock, den die Rotarier der IGS hinterlassen haben, freut sich Lehrer Nielsen. "Ohne sie hätten wir das nicht auf die Beine stellen können." Die Schülerfirma nimmt Bücher jeglicher Art an, sagt Jana Platt. "Wir sehen sie uns an und sortieren zur Not auch welche aus, wenn der Zustand zu schlecht ist", erklärt sie. Oft sei das nicht der Fall. "Manchmal werden sogar noch eingeschweißte Bücher abgegeben", sagt Kim Bargfrede. Die Preise, die sich zwischen 50 Cent und sechs Euro bewegen, bestimmen die Neuntklässler selbst. "Ich schaue, wie viel ich selbst für das Buch ausgeben würde", erklärt Jana Platt, selbst ein Bücherwurm, wie sie die Preise bestimmt.

"Viel Freude beim Lesen", gibt die 14-Jährige einer Kundin noch mit auf den Weg, die gerade drei Romane gekauft hat. Der Andrang am Verkaufstisch ist groß. "Sie können auch an dem Tisch dort drüben bezahlen", muss Kim Bargfrede schließlich herannahende Kunden an ihre Mitschülerinnen verweisen, deren Tisch sich wenige Meter weiter befindet. Ein Buch nach dem anderen verschwindet in der Einkaufstasche von Adele Laarz. "Ist ja für einen guten Zweck", sagt sie und rundet die zu zahlende Summe zugunsten der Schülerkasse auf. Die 70-Jährige hat sich unter anderem für zwei "Ostfriesenkrimis" entschieden. Ansonsten ist ihr Geschmack breit gefächert. "Ich klappere eigentlich alle Märkte in der Region ab", sagt sie. Und ihr Bücherregal? "Das quillt über", sagt Laarz noch, als sie sich mit ihrer Ausbeute auf den Weg Richtung Ausgang macht.