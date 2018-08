Entspannt durch die Region um Wümme und Wieste fahren, das ist am Sonntag das Ziel beim Ottersberger Volksradfahren. (Karsten Klama)

Ottersberg. Das Volksradfahren gehört im Ottersberger Terminkalender längst zu den traditionsreichsten Veranstaltungen. Schon 37 Mal haben sich Freunde des Zweirads und der Natur auf dem Rathausplatz getroffen, um sich im gemütlichen Tempo auf den Weg rund um Ottersberg zu machen. Am Sonntag, 26. August, steigt derweil die 38. Auflage des Volksradfahrens, bei dem die Teilnehmer zwischen zwei unterschiedlich langen Strecken wählen können. Der Start erfolgt zwischen 9 und 10.30 Uhr ohne Hast und Gedränge vor dem Rathaus.

Einmal mehr haben Rudolf Mantke und Richard Kruse vom TSV Ottersberg – Abteilung Turnen, Handball, Badminton und Tischtennis – die Organisation dieser Großveranstaltung übernommen, die immer noch bis zu 350 Teilnehmer im Alter von vier bis 81 Jahren zusammenführt. Zwar waren es zu Spitzenzeiten bis zu 800 Radler, so ist das Duo dennoch mit der Resonanz aus der radelnden Bevölkerung zufrieden. "Auch in diesem Jahr haben wir wieder eine besonders schöne Strecke ausgesucht", ist sich Rudolf Mantke sicher. Die Route führt von Ottersberg über Stuckenborstel und Sottrum bis nach Hassendorf. "Dort ist der erste Kontrollpunkt", erklärt der Orgachef. Dort können die Radfahrer dann entscheiden, ob sie die kurze Strecke über 23,5 Kilometer nehmen oder die längerer Tour über 40,5 Kilometer bewältigen wollen. Ein Start sei zudem auch am ersten Kontrollpunkt an der Bahnhofstraße/Ecke Worthstraße in Hassendorf möglich, ergänzt Mantke.

Der längere Teil führt die Radfahrer dann über Waffensen, vorbei an der Ahauser Mühle zum zweiten Kontrollpunkt. Immer an der Wümme entlang geht es dann weiter nach Sottrum an die kurze Strecke heran. Dann geht es gemeinsam weiter über Stuckenborstel in Richtung Ottersberg zum Rathaus. Der erste Teil der Radtour werde so gewählt, dass die jüngsten oder die ältesten Teilnehmer etwas für ihre Gesundheit tun können, erklärt Mantke. Wer dann noch Lust und Kraft habe, könne die Strecke verlängern. Unterwegs gebe es zwei Kontrollpunkte, an denen sich die Teilnehmer auch für die Weiterfahrt stärken können. Eingebunden in die Organisation des Volksradfahrens ist auch wieder die Ortsfeuerwehr Ottersberg, die als Streckenposten fungiert. Auch die Mannschaft vom Roten Kreuz sorgt wieder für einen reibungslosen Ablauf. Preise gibt es derweil für den ältesten und jüngsten Radler sowie für die größte geschlossene Gruppe.

Codieren gegen Diebstahl

Auf dem Rathausplatz wartet indes ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Kinderaktionen, Mettwurstknobeln und einer Ausstellung von Elektrofahrrädern, die auch zur Probe gefahren werden können. Zugegeben sein wird auch das Team des ADFC Achim, das wieder eine Codieraktion für Fahrräder zur Diebstahlprävention anbietet. Zwischen 9 und 13 Uhr sind die ADFC-Mitglieder um Peter Tonnemacher damit beschäftigt, Fahrrad zu codieren und so besser gegen Diebstahl zu schützen. Bis 12 Uhr werden Fahrräder für die Aktion angenommen.

Das Codieren kostet 7,50 Euro pro Fahrrad, mitzubringen sind ein Kaufnachweis und der Personalausweis. Bei dem bundesweit einheitlichen Codiersystem wird in den Fahrradrahmen eine Ziffern- und Zahlenkombination graviert, die in verschlüsselter Form die Stadt, Straße, Hausnummer und Initialen des Fahrradbesitzers enthält. Graviert wird am oberen Ende auf der rechten Seite des Sattelrohrs. Beim Verkauf des Fahrrades oder Wechsel der Wohnung erfolgt dann die Codierung auf der linken Seite des Sattelrohrs.