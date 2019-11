Helge Dannat leitet seit Juli 2014 die Geschicke des Ottersberger Elektrizitätswerks (EWO). (Focke Strangmann)

Das Ottersberger Elektrizitätswerk (EWO) befindet sich nach der im Jahr 2014 aufgedeckten Finanzaffäre weiterhin auf einem guten Weg zur Konsolidierung. Dies geht es aus dem Jahresabschluss für 2018 hervor, den EWO-Betriebsleiter Helge Dannat am Donnerstag, 14. November, dem ab 18 Uhr öffentlich im E-Werkszimmer des Ottersberger Rathaus tagenden E-Werksausschuss präsentieren wird. Aufgrund der Zahlen in den vorgelegten Unterlagen wird von der Gemeindeverwaltung erwartet, dass Dannat im Rahmen dieser Sitzung für den Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebes des Fleckens Ottersberg die Entlastung erteilt wird.

Zwei Hürden haben Helge Dannat und seine Mannschaft bereits übersprungen. So hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baltic Revisions- und Treuhand GmbH das Zahlenwerk – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 – geprüft und einen Bestätigungsvermerk erteilt. Nach deren Beurteilung entspreche der Jahresabschluss „in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Niedersachsen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage sowie der Ertragslage für das Geschäftsjahr 2018“.

Zudem vermittele der beigefügte Lagebericht laut Baltic ein zutreffendes Bild von der Lage des Ottersberger Eigenbetriebs. Der vorgelegte Lagebericht stehe in Einklang mit dem Jahresabschluss 2018 und stelle die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar, heißt es weiter. Diesem Urteil hat sich auch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Verden angeschlossen, das den Feststellungsvermerk zur Prüfung des Jahresabschlusses 2018 für das Ottersberger Elektrizitätswerk mittlerweile erteilt hat.

520 000 Euro Jahresgewinn

Die Zahlen, die sich hinter dieser Beurteilung verbergen, können sich in der Tat sehen lassen. Im Vergleich zum Vorjahr konnte das Elektrizitätswerk den Jahresgewinn von 261 000 Euro auf 520 000 Euro nahezu verdoppeln. „Die Geschäftsentwicklung des EWO verlief im abgelaufenen Geschäftsjahr sehr positiv“, freut sich Dannat über den Trend. Dabei erzielten die Bereiche Stromnetz, Erzeugung, Blockheizkraftwerk (mit Fernwärme), Sonstiges und Handel ein positives Betriebsergebnis, während die Bereiche Otterbad und Breitband negative Ergebnisse brachten. Dennoch habe sich auch hier die erwartete positive Entwicklung seit dem Zusammenschluss des EWO mit dem Hallenbad bestätigt. „Es ist eine Einrichtung, die sich nicht kostendeckend betreiben lässt. Der Betrieb konnte jedoch aufrecht erhalten werden“, erklärt Dannat, der die notwendige Sanierung des Otterbades bis 2021 verwirklicht haben will.

Doch trotz der guten Nachrichten behält Dannat auch die Risiken, die die Ertragssituation des E-Werks belasten könnten, im Blick. Diese sieht der Betriebsleiter vornehmlich im Betrieb des Blockheizkraftwerks und der Nahwärmeversorgung. Zudem würden durch die Absenkung der Eigenkapitalzinssätze in der dritten Regulierungsperiode künftig Investitionen in die Stromnetze erschwert werden.

Die Finanzaffäre rund um das EWO hat die Menschen im Flecken Ottersberg derweil in den vergangenen Jahren tief bewegt. Das jahrelange Missmanagement in der Buchhaltung des E-Werks war nach einer von Gemeindebürgermeister Horst Hofmann (CDU) veranlassten Geldspritze in Höhe von insgesamt einer Million Euro aus der Gemeindekasse seit 2014 nach und nach aufgedeckt worden. Hofmann wollte damit die Zahlungsfähigkeit des Tochterunternehmens des Fleckens Ottersberg sichern, das durch eklatante Fehler in der Buchhaltung unter der Regie des damaligen Betriebsleiters Haverkamp in bedenkliche Schieflage geraten war. Die aktuellen Zahlen lassen indes auf bessere Zeiten hoffen.