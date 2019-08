Die Band Watermiller präsentierte ihre selbstgeschriebenen Rocksongs mit deutlich härteren Klängen. (Fotos: Björn Hake)

Der August zeigte sich von seiner stürmischen Seite. Dies hielt jedoch mehrere Hundert Musikbegeisterte am Sonnabendabend nicht von einem Besuch des Festivals „Rock im Park“ in Achim-Baden ab. Das Open-Air-Konzert in Dürings Park ging in diesem Jahr in die zweite Runde, wieder brachte der Förderverein der Ortsfeuerwehr Baden drei lokale Bands auf die Freilichtbühne. Vier Stunden lang konnten die Besucher Rock- und Popmusik genießen. Darunter waren mit Watermiller und der Schulband des Gymnasiums Ottersberg zwei Bands dabei, die bei der Premiere 2018 nicht gespielt hatten.

Der Eintritt war für jeden Besucher frei, nur für Essen und Trinken mussten sie einen kleinen Betrag zahlen. Spenden für den Förderverein der Ortsfeuerwehr Baden, die ihn leeren Feuerlöschern eingesammelt wurden, waren ebenfalls erwünscht. Ziel des Fördervereins ist es nämlich, „Rock im Park“ als neue Veranstaltung etablieren zu können. „Eine moderne Veranstaltung für diese schöne Freilichtbühne“, beschrieb es Dennis Fischer, Mitglied im Vorstand des Vereines. Vor allem ein jüngeres Publikum soll damit angesprochen werden. Zusätzlich will der Verein aber auch lokalen Bands die Chance zum Auftritt geben. Daher achten die Veranstalter sehr darauf, nur Bands aus der unmittelbaren Umgebung zu verpflichten.

Den Anfang machte nun die Schulband des Gymnasiums Ottersberg. Die Schüler aus der siebten und neunten Klasse versuchten sich an Covern von Rocksongs aus verschiedenen Jahrzehnten. Die meisten der Lieder konnten, dank der drei Frontsängerinnen, mehrstimmig vorgetragen werden. In der Mitte ihrer Darbietung mussten die Schüler jedoch Durchhaltevermögen beweisen. Wegen eines Stromausfalls blieben die Mikrofone für mehrere Minuten stumm. Die Nachwuchsmusiker unterhielten das Publikum stattdessen beispielsweise mit Soli am Schlagzeug.

Was aus Schulbands werden kann, zeigten die Nachfolger der Band Watermiller. Bereits 1996 gründete sich diese Band und ist den schulischen Wurzeln mittlerweile entwachsen. Die schon erfahreneren Musiker setzten auf deutlich lautere Klänge in ihren selbstgeschriebenen Rocksongs. Das machte sich beim Publikum bezahlt, das kräftig mitsang und tanzte. Für alle alten und neuen Fans gab es T-Shirts der Band zu kaufen. Zum Abschluss gab es, nach Aussage der Band extra für die Feuerwehr, den Song „I’m on fire“ zu hören. Den Abend beenden durfte die Band Rampage Bros., die bereits im vergangenen Jahr in Dürings Park auftrat. Bereits 1984, zur Eröffnung des Dröönläänd gegründet, unterhielten die Musiker mit Classic Rock aus mehreren Jahrzehnten.

Nach den Vorstellungen der Veranstalter von „Rock im Park“ soll eine familiäre Atmosphäre bei ihrem Event entstehen. Dies spiegelte sich auch beim anwesenden Publikum wider. Gäste jeder Altersklasse fanden sich in Dürings Park wieder. Darunter auch Familien, deren Kinder zwischen den Bäumen spielten. Den ganzen Abend über kamen immer wieder Besucher nach. Die Gründe für einen Besuch gestalteten sich dabei ganz unterschiedlich. „Uns hat der Lärm angelockt“, scherzten einige Gäste, die in der Nähe der Freilichtbühne wohnen. Die Besucher zeigten sich auch in diesem Jahr begeistert von dem Festival. „Es ist toll, dass es in so einem kleinen Ort organisiert werden kann“, hieß es von einer kleinen Gruppe. Auch der Förderverein war zufrieden mit dem diesjährigen Erfolg. Pläne für das nächste Jahr gäbe es bereits und auch 2020 sollen wieder neue Bands bei „Rock im Park“ auftreten.