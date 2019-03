Elke Wilk beim Einräumen der Regale: Die Filialleiterin ist die stressige Vorbereitungszeit mit großer Vorfreude angegangen. (Björn Hake)

Achim bekommt wieder ein Geschäft für Heimtierbedarf. In Uesen, direkt neben dem BBM-Baumarkt, eröffnet nun ein „Futterhaus“. Ziemlich genau ein Jahr stand das Geschäft jetzt leer, nachdem es dort schon einmal Hundefutter und Co. zu kaufen gab. „Da hatten wir den Laden noch vermietet, nun nehmen wir es als Franchise-Nehmer lieber selbst in die Hand“, erklärt Sebastian Weitz, Geschäftsführer des BBM-Baumarktes.

Dass nach Bekanntwerden der anstehenden Neueröffnung sich die Achimer in den sozialen Netzwerken darüber gefreut haben, dass sie nun nicht mehr nach Bremen oder Posthausen fahren müssten, um ihre Haustiere versorgen zu können, spielt dem jungen Chef natürlich in die Karten. „Außer diesem Geschäft gibt es nichts Vergleichbares in Achim“, weiß er um das Alleinstellungsmerkmal.

Tierisches Gewusel

Ein großer gelber Hund mit erhobener Schnauze, das Markenzeichen und Maskottchen der Futterhäuser, steht derweil mitten in dem knapp 600 Quadratmeter großen Geschäft, in dem ein tierisches Gewusel herrscht. Schließlich ist bis zur Eröffnung nun nicht mehr viel Zeit und die Regale wollen montiert, die Ware darin sortiert und verstaut sowie die Technik installiert sein. „Es war nicht klar, dass wir ihn kriegen und jetzt haben wir ihn doch bekommen“, fällt Weitz beim Blick auf den gelben Hund ein und erzählt dies der künftigen Filialleiterin Elke Wilk aus Achim, die das Geschäft daher so gut kennt, weil sie bereits beim Vorgänger dort gearbeitet hat. „Es ist nicht so stressig, momentan überwiegt eher die Vorfreude“, schildert sie, während beinahe in jedem Gang zwischen den Regalen Menschen mit Kartons hantieren.

Zum Teil seien neue Regale hinzugekommen und auch die Ladenbeleuchtung, die nun aus LED-Lampen besteht, gab es dort vorher so nicht. „Wir wollten den Laden dieses Mal selbst betreiben, damit alles ordentlich läuft“, deutet Weitz an, dass sein ehemaliger Mieter am Ende nicht mehr den besten Ruf bei der Kundschaft genossen habe, die das dann in Verbindung mit dem Baumarkt gebracht habe.

Nun aber soll es besser laufen, dafür habe die Futterhaus-Kette den Standort Achim analysiert, erzählt Weitz. Sieben Mitarbeiter, die neu eingestellt worden seien, werden sich um die Kunden kümmern, die neben Tiernahrung und -zubehör – vor allem für Hunde und Katzen, aber auch für andere Kleintiere – sogar eine eigene Angelabteilung vorfinden werden. „Das war meine Idee und könnte klappen“, hofft Sebastian Weitz. Die Nähe zur Weser und die Tipps seiner Angestellten, unter denen sich viele Angler befänden, hätten ihn ermutigt, es mit diesem Zubehör in Achim mal zu probieren.

Keine lebenden Tiere

Was es nicht im neuen Futterhaus geben wird, sind lebende Tiere. Zumindest vorerst nicht. Weitz: „Das ist nicht geplant.“ Denn wie der Baumarkt nebenan befindet sich das Tierbedarfsgeschäft in einem Stahlbau und darin könne es im Sommer sehr heiß werden. „Bereits der Vorgänger musste bei Hitze die Tiere ins Freie bringen“, hat Weitz noch in guter Erinnerung. Tiere der Kunden seien allerdings schon sofort gerne im Laden gesehen. Das böte sich vor allem dann an, wenn Halsbänder, Körbe oder Zubehör an den vierbeinigen Lieblingen vor dem Kauf getestet werden sollen.

Da Snacks und Leckerlis vor allem für Hundebesitzer ein großes Thema sind, soll es eine Bar dafür geben, wo diese lose lagern, sodass sich Kunden ihre Mischung selbst zusammenstellen könnten. Filialleiterin Elke Wilk weiß, dass dies gut ankomme, zumal sie selbst Hundebesitzerin ist.



Das Futterhaus eröffnet an diesem Donnerstag, 28. März, um 9 Uhr. Zur Eröffnung gibt es ein Glücksrad sowie Rabattaktionen. Geöffnet ist das Geschäft wochentags in der Zeit von 9 bis 19 Uhr und sonnabends von 9 bis 18 Uhr.