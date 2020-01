Hans-Peter Seeling hat vor rund acht Jahren sein Interesse am Haiku entdeckt. (Björn Hake)

Japan wird nicht nur das Land der aufgehenden Sonne genannt, sondern besitzt auch langwährende Traditionen. Neben der Schwertschmiedekunst und ganz besonderen Kampftechniken gehört auch das Verfassen von Gedichten, dem sogenannten Haiku, zu den überlieferten Brauchtümern dieses fernöstlichen Landes.

Nach seinen drei Lyrikbänden „Im Vorübergehen“, „Zinnoberrote Liebe“ und „Auf der Lyrikbühne“ sowie mehreren Beteiligungen an Anthologien verschiedener Verlage, wendet sich der Achimer Maler und Autor Hans-Peter Seeling nun mit seinem jüngst erschienenen Buch mit dem Titel „Haiku trifft Tanka“ genau dieser alten, traditionellen japanischen Dichtkunst zu.

„Den Menschen in Fernost ist die Gedichtform der westlichen Welt nicht unbedingt geläufig“, berichtet Seeling. Die Japaner konzentrierten sich auf eine ausgesprochen kurze Form der literarischen Ausdrucksweise. Das Haiku gelte dabei als die weltweit kürzeste Gedichtform. „Hier werden Eindrücke, Beobachtungen, das Festhalten eines flüchtigen Augenblicks in tiefgehenden Naturvorgängen, oft in Verbindung mit den Jahreszeiten, kunstvoll verdichtet“, erklärt Seeling diese spezielle Ausdrucksweise.

Aber auch die Sinnsuche im Leben der Menschen und ihre Sehnsüchte würden darin thematisiert werden. Reime, die oft den wesentlichen Teil eines gedichteten Textes darstellten, seien im Haiku nicht zu finden. Dieser Umstand träfe aber mittlerweile weltweit auf viele moderne Gedichte zu. Festgelegte Regeln sind laut Seeling jedoch unbedingt zu beachten. Diese besagten, dass ein Haiku immer einen Dreizeiler mit 17 Silben darstellen muss, der durch einen Tanka mit fünf Zeilen und 31 Silben ergänzt werden kann.

Und so ist auch Hans-Peter Seelings Werk klar definiert und untergliedert. Inhaltlich erweist der Autor seiner Heimatstadt Achim auch mit einem Lokalkolorit seine Ehre. So beschreibt er in einem Gedicht die Atmosphäre „am Badener Berg dort an der Weserkrümmung mit Blick in die Ferne wo Kraniche und Gänse landen in der Wesermarsch“. Den Einband ziert ein Bild, das ohne Pinsel „rein aus der Tube gedrückt“ enstanden ist. Seeling, der bereits als Maler mehrfach ausgezeichnet wurde, hat sich als Motiv für das Cover eine Flußlandschaft mit maroder Holzbrücke, über der eine rotgoldene Sonne strahlt, entschieden. Die unterschiedlichen Bilder des Innenteils stammen aus der Feder der Malerin Traudelle Heinzmann aus Heiligenberg am Bodensee.

Die Inspiration, sich überhaupt mit diesem speziellem Thema zu befassen, sei dem Künstler vor acht Jahren gekommen. „Anlass hierzu war die Einladung zu einer Geburtstagsfeier eines bekannten Literaten“, sagt Seeling. Der Gastgeber hätte darum gebeten, zu bestimmten Bildern jeweils ein Haiku zu schreiben und dann auf der Veranstaltung vorzutragen. „Diese Aktion hatte mich derart begeistert, dass ich mich anschließend mehr mit der japanischen Dichtkunst beschäftigt und schließlich sogar eine ganze Sammlung von Gedichten dieser Spielart verfasst habe“, erinnert sich der Autor. Seine Hingabe zu künstlerischen Texten sei aber bereits viele Jahrzehnte zuvor entstanden.

„Während meiner Schaffenszeit an verschiedenen Theatern bin ich mit bekannten Schauspielern wie Heinz Rühmann, Paul Hubschmidt und Inge Meysel in persönlichen Kontakt gekommen“, berichtet Seeling. Sie hätten ihm die Wertigkeit des künstlerischen Schaffens sowie die sprachliche Umsetzung von Texten vermittelt. Hieraus sei dann auch seine spätere Entscheidung, eigene Textformen zu entwickeln, entstanden. Dabei habe er, wie auch beim Haiku üblich, stets nach der Devise gehandelt, sich mit wenigen Worten auf das Wesentliche zu beschränken. „Lautstarke Parolen, stumpfsinniges Gepolter und Gebrüll sowie sinnentleerte Sprechblasen gibt es in unserer Umgangssprache nämlich bereits genug“, sagt Seeling.