In der Ausstellung über die Wanderarbeiter können sich die Besucher über die früheren Bewohner des Häuslinghauses informieren. (Björn Hake)

Langwedel. Das Häuslingshaus in Langwedel feiert Jubiläum. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude wird in diesem Jahr nämlich 250 Jahre alt. Um diese lange Geschichte zu würdigen, wurde am Sonnabend eine Ausstellung zum Thema Wanderarbeiter eröffnet. Elf Infotafeln hängen seitdem an den Wänden des Häuslingshauses, um über die ehemaligen Bewohner des Gebäudes zu informieren. Mit Hilfe von Original-Dokumenten aus der damaligen Zeit können die Besucher sogar nachprüfen, ob sie selber einen Wanderarbeiter in ihrer Familie hatten.

Der Hauptverwendungszweck des Häuslingshauses im 18. und 19. Jahrhundert war der eines Armenhauses. Die sozial und wirtschaftlich Schwächsten wurden dort untergebracht, wenn sie sich nicht selbst versorgen konnten. Diese Menschen nannte man Häuslinge. Um ihre missliche Lage zu verbessern, brachen viele von ihnen auf, um in einem anderen Land Arbeit zu finden. Mit dem Geld was sie dort verdienten, mussten sie oft ihre Familien zu Hause versorgen. Die Ausstellung im Häuslingshaus konzentriert sich vor allem auf Hollandgänger. Das sind Wanderarbeiter, die zwischen ihrer Heimat und den damals aufblühenden Niederlanden pendelten. Auf einer großen Karte kann man ihre ungefähre Route nachvollziehen.

Eröffnet wurde die Ausstellung mit einer kleinen Einführung von Wolfgang Ernst. Ihm und seiner Ehefrau Sigrid Ernst ist die Organisation der Feier zu verdanken. Beide sind Mitglieder des Kulturvereins Landwedel, der auch für die Restaurierung des Häuslingshauses im Mai 2012 verantwortlich war. Wolfgang Ernst ist eigentlich Doktor der mathematischen Physik und Geschichte ist nach eigenen Angaben nur sein großes Hobby. Die Idee für die Ausstellung sei ihm schon im September vergangenen Jahres gekommen. „Wanderarbeit ist eben ein aktuelles Phänomen“, sagt er. Besonders im letzten Monat hätte er intensiv recherchieren müssen. Gerade das Finden von Quellen wäre nicht einfach gewesen. „Bei einer Quelle weiß man vorher nie, ob es eine oder 100 Seiten sind“, erzählt er. Die wichtigsten Dokumente für die Ausstellung hat er selbst ausgesucht. Auch der Text auf den Infotafeln wurde von ihm geschrieben.

Das Ehepaar Ernst war damals auch selbst aktiv an der Renovierung des Häuslingshauses beteiligt. „Wir haben den Sinn der Erhaltung gesehen“, erklärt Sigrid Ernst ihr Engagement. 2014 wurde die Renovierung nach zwei Jahren beendet. Heute wird das Haus vor allem für kulturelle Zwecke genutzt. Ein Pfahl am Eingang zeugt von den Hochzeiten, die in den vergangenen vier Jahren dort bereits stattgefunden haben.

Beim Jubiläum des Häuslingshauses soll es aber vor allem um die Geschichte des Gebäudes gehen. Am Sonntag wurden die Feierlichkeiten daher auch mit einem Familientag weitergeführt. Sigrid und Wolfgang Ernst hatten es geschafft, dazu mehrere traditionelle Handwerker einzuladen. Druckersetzer, Korbflechter und Töpfer zeigten an diesem Tag ihre Arbeit. Die Ausstellung über die Wanderarbeiter ist noch bis zum 9. September im Häuslingshaus zu sehen.