Tierische Nachbarschaft: Im Garten der Familie Oetjen tummeln sich unter anderem auch vier Schafe. (Björn Hake)

„Ich muss nur noch kurz die Welt retten“ – den Text dieses Liedes von Musiker Tim Bendzko bekommen Menschen, die versuchen, Heiko Oetjen auf dem Handy zu erreichen, statt eines Freizeichens zu hören. So sollen die Anrufer gleich wissen, wieso er vielleicht gerade keine Zeit hat. „Das passt schon ganz gut und muss der Ansatz sein: Man muss die Welt schließlich im Kleinen retten“, findet Oetjen. Genau das versuche er als SPD-Fraktionsvorsitzender schon seit längerer Zeit im Oytener Gemeinderat und im Kreistag. Und wenn es nach dem 50-Jährigen geht, dann ab Oktober auch als Bürgermeister in Oyten. Denn der Bassener tritt für die SPD als Kandidat bei der Wahl am 26. Mai an.

Ein Schritt, auf den Oetjen einige Zeit hatte warten müssen. Denn Manfred Cordes ist seit 2001 im Amt – Platz für einen zweiten SPD-Bewerber gab es da seitdem nicht. Und so war es auch wenig überraschend, dass das sozialdemokratische Urgestein nach viel Geduld und dem Rücktritt von Cordes jetzt den Anlauf unternimmt. „Für mich war es klar, dass ich mich nun bewerbe“, sagt Oetjen, der 1982 als 14-Jähriger SPD-Mitglied wurde und sich politisch engagierte. So war es wenig verwunderlich, dass er nach dem bestandenen Abitur am Gymnasium in Achim Politikwissenschaften in Bremen studierte – mit den Nebenfächern Geschichte und Wirtschaftswissenschaften. Seit 1994 ist Oetjen Sportredakteur bei einer lokalen Tageszeitung in Walsrode.

Inspiriert und motiviert von Albert Duhn

Einen großen Anteil an seiner frühen Politisierung hatte sein Nachbar in Bassen. Denn das war Albert Duhn, damaliger Bürgermeister der Gemeinde, der für Oetjen zu einer Art Vorbild und Mentor wurde. „Ich habe gesehen, was er alles macht und dass die Leute immer gern zu ihm kommen“, erinnert sich Oetjen, der immer noch ein sehr gutes Verhältnis zu Duhn pflegt und nun nur zu gerne in die Fußstapfen seines Förderers treten würde.

Vom Sportredakteur zum Bürgermeister? „Natürlich ist das Führen einer Verwaltung mit 250 Mitarbeitern eine große Herausforderung“, räumt Oetjen ein, sieht sich aber für diese Aufgabe gewappnet. Denn Anführerqualitäten habe er auf politischer Bühne schließlich schon unter Beweis gestellt. Zehn Jahre nach dem ersten Gemeinderatsmandat wurde er 2001 SPD-Fraktionsvorsitzender und ist dies ebenso wie erster stellvertretender Bürgermeister auch heute noch. 2006 folgte der Sprung in den Kreistag, ein „großer Meilenstein“. Die ersten Jahre habe er dort mit offenen Mund gesessen, so groß seien die Unterschiede zwischen Gemeinde- und Kreispolitik. Doch seit 2011 ist der 50-Jährige auch Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion.

Fest in Oyten verwurzelt

Natürlich habe es in der Vergangenheit angesichts dieser langen Erfahrung auch Anfragen gegeben, sich vielleicht mal für den Landtag aufstellen zu lassen. „Aber ich bin einfach zu verwurzelt hier“, erklärt Oetjen, wieso er sich zu diesem Schritt nie durchringen konnte. Und dieses Hier ist in diesem Falle Bassen, wo der passionierte Fan des FC Bayern München auch heute noch mit seiner Ehefrau und den zwei Töchtern lebt. Zum Zusammenleben gehören auch noch zwei Hunde und Katzen, vier Schafe und sechs Hühner. Für Oetjen ein Ort, um zur Ruhe zu kommen. Gerne steht er dann auch mal in der Küche und kocht für die Familie.

Wenn er Bürgermeister von Oyten werden würde, so wolle er dafür sorgen, „dass es den Leuten in der Gemeinde nachher besser geht als vorher“. „Gemeinsam statt Alleingang“, „Lösungen statt Probleme“ oder „Ehrlichkeit statt Floskeln“ sind einige seiner Versprechungen. Das Handeln der Politik und der Verwaltung müsse dem Gemeinwohl aller Bürger dienen. Dass das in Oyten klappen kann, hätten in der Vergangenheit genügend Beispiele gezeigt. Oetjen nennt etwa die Realisierung der IGS und dessen stetiger Ausbau. „Es macht Spaß, weil wir etwas erreichen können in Oyten.“

Als Ziele für die Gemeinde hat sich der Bürgermeisterkandidat unter anderem gesetzt, die interkommunale Zusammenarbeit auszubauen, ein Wohnraumkonzept aufzustellen und umzusetzen, einen drohenden Verkehrsinfarkt auf der L 168 zu verhindern oder die einzelnen Ortsteile zu stärken. Dabei wolle er stets auf seine Fähigkeit, „Brücken zu bauen“, und auf sein über die Jahre aufgebautes Netzwerk bauen. „Denn alleine kann heute keine Kommune im Wettbewerb mehr bestehen“, betont Oetjen die Wichtigkeit.

Kraft tanken auf Fehmarn

Großen Wert lege der 50-Jährige aber nicht nur auf die Kontaktpflege nach Verden, Hannover oder Berlin, sondern auch darauf, sich die Zeit zu nehmen, Freundschaften vor der Haustür zu pflegen. Daher beteiligt er sich gerne im Vereinsleben vor Ort, ist unter anderem Mitglied bei Blocks Huus, dem TSV Bassen, dem Stammtisch Club 22 oder dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Bassen. Darf es außerhalb der Heimat mal ein bisschen Entspannung sein, so zieht es Oetjen mit Familie am liebsten auf die Insel Fehmarn. „Das ist unser Rückzugsort, da wird das Handy auch mal ausgelassen“, erzählt er. Dann darf das „Weltretten“ auch gerne einmal ein paar Tage warten.

Zur Sache

WESER-KURIER-Talk am 21. Mai

Fünf Tage vor der Bürgermeisterwahl in Oyten können sich alle Interessierten noch einmal ein genaues Bild von den Kandidaten machen. Denn für Dienstag, 21. Mai, lädt der WESER-KURIER zu einem Talkabend ein, bei dem auch Besucher Fragen an die Bewerber stellen können. Los geht es um 18 Uhr im großen Saal vom Gasthaus Zum Alten Krug. Einlass ist ab 17.30 Uhr, der Eintritt ist frei.