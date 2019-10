Rüdiger Nehberg hat als Kind die Bücher von Karl May verschlungen. Dann ist er selbst zum Abenteurer geworden. (Björn Hake)

Winnetou und Old Shatterhand kämpften in den Romanen von Karl May für Gerechtigkeit und gegen das Böse. Solche Abenteuer zu erleben und möglichst auch zu überleben, ist ein Traum so mancher Menschen. Rüdiger Nehberg war ein solcher Junge und verschlang in seiner Jugend begeistert die bekannten Erzählungen des deutschen Schriftstellers. Dass er später selbst ein Abenteurer werden und für die Rechte von Indianern kämpfen sollte, ahnte der heutige Survival-Experte und Menschenrechtler damals noch nicht. Über die Erlebnisse seines aufregenden Lebens berichtete der 84-Jährige am Freitag vor mehr als 200 begeisterten Gästen im Oytener Rathaus.

Doch zuvor sprach Bürgermeister Manfred Cordes: Er habe das faszinierende Leben und Wirken von Nehberg stets verfolgt und freue sich, ihn nun persönlich treffen zu können. Gleichzeitig bedankte sich das scheidende Gemeindeoberhaupt bei den Sponsoren dieser Veranstaltung und besonders bei der Integrationsbeauftragten Christa Junge, die die Organisation übernommen hatte. Überaus humorvoll berichtete der Protagonist anschließend über seine wirtschaftlich erfolgreiche Zeit als Bäcker in Hamburg und dokumentierte diese unter anderem mit Bildern seines Auslieferungswagens, der die gewagte Aufschrift „Konditorei Nehberg ... es gibt schlechtere“ trug.

Weiterhin ließ Nehberg die Zuhörer teilhaben an seinen Träumen über das Reisen durch die weite Welt und den Anfängen seiner Leidenschaft für das Überleben in der freien Natur. Skurrile Feldversuche wie das Eingraben im Schlamm, um ungesehen vorbeikommende Wildschweine zu fangen und das Ausmassieren von Schlangen, um an deren Mageninhalt zu gelangen, kamen dabei auch zur Sprache. „Der Perspektivwechsel und eine damit einhergehende Erfüllung des Lebens durch sinnstiftende Maßnahmen ließ mich schließlich meinen Beruf als Bäcker aufgeben“, führte Nehberg aus. Mit den gewonnenen Erfahrungen folgten TV-Reportagen und erste Bücher über das Thema „Survival“. Ein besonderer Erfolg sei sein Buch „Überleben ums Verrecken“ gewesen. Lachend versprach der Autor: „Wer dieses Buch liest und trotzdem stirbt, bekommt sein Geld zurück.“

Der mit etlichen interessanten und aussagekräftigen Bildern bestückte Vortrag umriss dann weitere viele – teilweise lebensgefährliche – Exkursionen, die den Abenteurer unter anderem auch nach Brasilien führten und sein Engagement für das bedrohte Indianervolk der Yanomami begründeten. Nehberg referierte derweil auch äußerst emotional über sein aktuelles Herzensprojekt. Nachdem er im Jahr 2002 seine heutige Ehefrau Annette kennengelernt hatte, gründete er zusammen mit ihr die Organisation „Target – gezielte Aktionen für Menschenrechte“.

Mit dieser nahmen die beiden den Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung auf. Mit drastischen Bildern dokumentierte der heutige Menschenrechtler diese brutale Praxis vieler afrikanischer Völker. Für sein Engagement wurde ihm zwischenzeitlich das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse verliehen. „Damit ist die Arbeit aber nicht beendet“, berichtete der vitale Abenteurer weiter und erklärte das nächste Ziel: „Annettes und meine Vision ist es, ein übergroßes Banner in Mekka am höchsten Tag des Islam zu spannen, wo vier Millionen Gläubige es lesen können. Die Aufschrift soll lauten: Die weibliche Genitalverstümmelung ist ein strafbares Verbrechen und verstösst gegen die höchsten Werte des Islam.“