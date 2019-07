Teilen, statt wegwerfen: Dana Peters und Philippe Rosiefsky wollen mit der Facebook-Gruppe "Safe the Food Achim", die Achimer dazu motivieren, nicht mehr benötigte Lebensmittel zu verschenken, statt sie in den Müll zu werfen. (Björn Hake)

Elf Millionen Tonnen Lebensmittel landen deutschlandweit nach Schätzungen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft jährlich im Müll. Viele davon gehören da aber eigentlich noch gar nicht hin, sondern könnten problemlos noch genutzt werden. Die Zahl der weggeworfenen Lebensmittel in Achim vielleicht ein wenig zu reduzieren, hat sich Philippe Rosiefsky auf die Fahnen geschrieben. Unterstützt wird er bei seinem Vorhaben mittlerweile von rund 280 Achimern. Sie alle sind nämlich Mitglied in der Facebook-Gruppe „Safe the Food Achim“, die Rosiefsky ins Leben gerufen hat.

Die Idee hinter der Gruppe: Lebensmittel, die nicht mehr benötigt werden, können in der Gruppe angeboten werden und dort idealerweise einen neuen Abnehmer finden. Das gilt für gekaufte Lebensmittel, aber beispielsweise auch für selbst Gekochtes. So bieten Mitglieder beispielsweise selbst gemachte Marmelade an oder verteilen Konservendosen, die beim Aufräumen der Vorratskammer wieder aufgetaucht sind, aber nicht mehr benötigt werden. Ziel der Gruppe soll es sein, der Lebensmittelverschwendung etwas entgegenzusetzen. Wichtig: Es wird nichts verkauft oder getauscht, sondern nur verschenkt. „Ich habe früher in Bremen in einer alternativen WG gewohnt und schon damals sind wir sehr gut damit über die Runden gekommen, Lebensmittel mit anderen zu teilen“, erzählt Rosiefsky von seiner Intention. Als er dann vor zwei Jahren nach Achim zog, wollte er gerne testen, ob ein solches Konzept auch in einer Kleinstadt funktioniert.

6,8 Tonnen gerettete Lebensmittel

„Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass es in Achim angenommen wird“, gibt der 31-Jährige zu. Doch die Achimer sollten ihn eines Besseren belehren. Seit knapp einem Jahr gibt es die Gruppe mittlerweile. Und die Mitgliederzahl wächst stetig. Eine von ihnen ist Dana Peters. „Sie ist unsere engagierteste Essensretterin“, sagt Rosiefsky. Und ihre Bilanz ist durchaus beachtlich. „Ich habe in den vergangenen drei Jahren, in denen ich offiziell als Foodsaverin unterwegs bin, rund 6,8 Tonnen Lebensmittel vor dem Müll bewahrt“, erzählt die dreifache Mutter. Sie ist beim deutschlandweit agierenden Verein „Foodsharing“ registriert und deshalb berechtigt, auch bei Supermärkten, mit denen der Verein kooperiert, Lebensmittel abzuholen, die sonst im Müll landen würden. In Achim ist der Verein allerdings noch nicht aktiv, daher fährt Peters derzeit noch nach Bremen.

„Einen Großteil der Lebensmittel verteile ich dann in der Achimer Facebook-Gruppe“, sagt Peters. Und auch für ihre Familie nutzt sie die zahlreichen Lebensmittel natürlich. Zwei Mal in der Woche holt sie in Bremen Lebensmittel ab. Diese stellt sie dann vor ihrem Haus in Achim auf und informiert die Gruppenmitglieder darüber. „Und die Palette der Leute, die kommen, ist wirklich breit gefächert – von der jungen Mutter bis zum Senioren.“ Sie selbst freue sich jedes Mal, wenn die Menschen vollgepackt mit Lebensmitteln und mit einem Lächeln auf dem Gesicht ihren Hof verlassen.

Insgesamt sei das Bewusstsein für die Wertigkeit von Lebensmitteln in der Gesellschaft in den vergangenen Jahren auf jeden Fall gestiegen, sind sich Rosiefsky und Peters einig. „Viele achten nicht mehr nur auf das Mindesthaltbarkeitsdatum, sondern verlassen sich auch einfach auf ihre Sinne, um herauszufinden, ob Lebensmittel noch genießbar sind.“ Und immer mehr Menschen werde auch bewusst, dass Lebensmittel nicht zwangsläufig im Müll landen müssen, nur weil sie einem selbst nicht schmecken. „Es gibt eigentlich immer jemanden, der es gebrauchen kann“, weiß Peters aus Erfahrung. Und es sei ein gutes Gefühl zu wissen, dass die Lebensmittel nicht im Müll landen. „Foodsaver zu sein ist für mich deshalb auch eines der schönsten Ehrenämter, die man übernehmen kann.“