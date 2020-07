Auch mit den richtigen baulichen Maßnahmen bei Fenstern und Türen kann Einbrechern auf ihren Beutezügen das Leben schwer gemacht werden. Worauf man beim Kauf achten muss, darüber informiert die Polizeiberatung. (LUKASVIDEO/FOTOLIA/VEKA)

Die Einbruchzahlen im Landkreis Verden sind durch die während der Corona-Pandemie bedingten vermehrten Anwesenheiten der Bewohner zurückgegangen, nehmen laut Polizei nun aber wieder zu. Und nun stehen allerorts Urlaubsreisen während der bereit begonnenen Sommerferien an. Wer sein Eigenheim baulich möglichst einbruchsicher machen möchte und einen Neu- oder Umbau plant, für den hat Experte Joachim Kopietz von der Polizeiinspektion Verden/Osterholz Tipps parat. „Wer Türen und Fenster erneuert, sollte den technischen Einbruchschutz nicht vernachlässigen“, rät er. Zu oft würden selbst beim Neubau oft einbruchschutzrelevante Aspekte vernachlässigt, die später nicht oder nur mit großem Aufwand behoben werden können.

Interessierten bietet die Polizei daher an, sich in der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Tipps einzuholen. Grundsätzlich werde der Kauf und der Einbau zertifizierter Fenster und Türen nach der DIN EN 1627 in der Widerstandsklasse RC 2 (ehemals WK 2) empfohlen. Diesbezüglich verweist die Polizei auf sogenannte Fach-Errichter, die in Adressverzeichnissen aufgeführt sind. „Diese Unternehmen sind für einen entsprechend zertifizierten Einbau qualifiziert“, weiß Kopietz.

Der Einbau von Fenstern und Türen in der Widerstandsklasse RC 2, einhergehend mit einer durchwurfhemmenden Verglasung nach P4A, sollte seinen Worten nach heute grundsätzlich mindestens im Erdgeschoss erfolgen. Einbrecher wüssten jedoch, dass das Obergeschoss oftmals nicht in dem Maße gesichert ist wie das Erdgeschoss. „Dem sollte bei entsprechenden Planungen Rechnung getragen werden.“ Auch sollte der Bauherr beim Kauf von Fenstern und Türen im Sinne des Einbruchschutzes bedenken, dass es sich oftmals um Produkte für einen jahrzehntelangen Nutzungszeitraum handelt. Zudem kann in bestimmten Fällen die Nachrüstung von Fenstern und Türen nach DIN 18104, Teil 1 oder 2, ein sinnvolles Mittel zum Einbruchschutz sein, wobei auch dabei eine fachgerechte Montage äußerst wichtig sei.

Die Polizei verweist auf die bundesweiten Förderprogramme der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). „Diese fordern allerdings gewisse Qualitätsstandards“, betont Kopietz. Die in den angesprochenen Adressverzeichnissen gelisteten Unternehmen könnten diese Anforderungen bei Bedarf in jedem Fall erfüllen. Informationen zur Förderung von Einbruchschutzmaßnahmen sind online zu finden unter www.k-einbruch.de/foerderung/bundesweite-kfw-angebote.

Einbruchmeldesystem kann sinnvoll sein

Sollte der Täter vor Ort nicht „einem gewissen Entdeckungsrisiko“ ausgesetzt sein und somit unbeschränkt Zeit für einen Einbruch haben, könne der Einsatz eines Einbruchmeldesystems sinnvoll sein. Die Polizei empfiehlt in diesen Fällen die fachgerechte Installation einer Einbruchmeldeanlage gemäß DIN EN 50131-1 oder der DIN VDE 0833, ab Grad 2 oder ab Klasse A. „Hierzu können entsprechende Adressverzeichnisse von zertifizierten Unternehmen übermittelt werden, die diese Anlagen installieren, betreuen und warten“, erklärt Kopietz.

Auch wenn manches Haus gut gesichert sei, werden laut Polizei häufig Schuppen und sonstige Nebengebäude außer Acht gelassen, „obwohl dort oftmals hochwertige Gegenstände wie E-Bikes und Rasenmäher gelagert werden“. Effektiver Einbruchschutz sollte also auch dort eine immer größere Rolle spielen. Zumal: Nicht selten finden sich dort sogar Leitern und Werkzeug, die Täter überhaupt erst für einen Einbruch ins Wohnhaus nutzen könnten.

„Opfer von Einbruchdiebstählen werden feststellen, dass Polizei und Versicherungen zeitnah eine Liste der entwendeten Gegenstände einfordern“, leitet Kopietz einen weiteren wertvollen Tipp ein: Dann sei man gut beraten, wenn man über eine Wertgegenstandsliste oder zumindest über Fotos verfügt, anhand derer noch nach Jahren nachvollzogen werden kann, was wo aufbewahrt wurde, wie es aussah und was es für einen Wert hatte.



Fragen rund um den effektiven Einbruchschutz beantwortet Joachim Kopietz unter 0 42 31 / 80 61 08 sowie per E-Mail an joachim.kopietz@polizei.niedersachsen.de. Im Internet gibt es Tipps unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch.