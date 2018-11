Von Pralinen und Glasschmuck bis hin zu feinen Seifen: Beim Hobbykunstbasar "Unsere Steckenpferde" war das Angebot groß. (Björn Hake)

Halsschmuck für Hunde, Leseknochen und feine Seifen. Wer das Besondere suchte, der kam jetzt beim Hobbykunstbasar „Unsere Steckenpferde“ im Achimer Kasch auf seine Kosten. Seit mehr als 35 Jahren treffen sich kreative Köpfe unter Leitung von Angelika Osmers, um zur Vorweihnachtszeit zu präsentieren, was übers Jahr unter geschickten Händen entstanden ist.

Socken zu stricken sei ziemlich zeitaufwendig, gewährte Elke Rohlfs Einblicke in ihr Hobby. „Drei Abende pro Paar reichen da kaum aus." Trotz des erheblichen Aufwandes lässt die 72-Jährige Tag für Tag die Nadeln klappern, denn untätiges Rumsitzen sei nichts für sie. Katzenköpfe und Smileys zieren die in zahlreichen Farben gefertigten Paare – Nachschub war auch während der Messe in Arbeit. Zur Abwechslung bemüht die Emtinghauserin gelegentlich auch die Nähmaschine und füllt „Leseknochen“ mit waschbarer Softwatte. Mützen, Schals und mit winzigen Applikationen versehene Geldkarten komplettieren das Angebot der fingerfertigen Seniorin.

Pralinen gehen immer

Neben Bewährtem und Selbstläufern wie handgefertigten Pralinen und buntem Glasschmuck ließ sich auch wieder Neues auf den festlich hergerichteten Tischen ausmachen. Armin Westendorf zum Beispiel hat gekaufte und eigene Aufnahmen mit „Fotoshop“ bearbeitet, sie gefaltet, in tiefe quadratische Rahmen gesetzt und mit zum Thema passenden Modellbau-Figuren ergänzt. Schon der Sonnabend im Kasch sei super gelaufen, erklärte der Rentner am Sonntag, der Spaß am Boule hat und Bürgerbus fährt.

Nähen, sticken und häkeln gehören zu den bevorzugten Tätigkeiten von Elke Petersen. Sie selbst sei sozusagen „vom Fach“, erklärte die Achimerin, die vor Jahrzehnten eine Ausbildung in einem Bremer Handarbeitsgeschäft absolviert hatte. Das Angebot insgesamt gefalle ihr, sagte die 77-Jährige, die es auf einen zur Stand-Deko gehörenden Ast abgesehen hatte. Schnell überredet, versenkte die Ausstellerin das knorrige Holz im Jutebeutel der alten Dame. Versehen mit sogenannten Hühnergöttern, Lochsteinen aus der Ostsee, wird das angeblich vom Seewasser geglättete Stück im Fenster von Elke Petersen zu neuer Bedeutung gelangen.

Wenig weihnachtlich

Nicht ganz so überzeugt vom diesjährigen Angebot zeigte sich Inge Brand. Der Schmuck, der zu Preisen zwischen 150 und 200 Euro angeboten werde, sei schon toll, aber zwischendurch nicht unbedingt erschwinglich, sagte die Delmenhorsterin. Weihnachtlich hingegen fand sie die Ausstellung nicht. Adventskränze und -gestecke aus Naturmaterialien suche man vergebens, Tannenduft und -zapfen hätten keinen Eingang in den Basar gefunden.

Schon der Großvater von Olaf Mindermann hat geimkert. „Irgendwann bin ich eingestiegen und habe mir im Internet eine Bienenkiste gekauft." Der Zufall habe ihm dann in Form eines Schwarms in der heimischen Hecke in die Hände gespielt und sein Interesse beflügelt. Mittlerweile leben acht Völker auf dem Grundstück des Badeners, berichtete Mindermann, der inzwischen naturreinen Honig im kleinen Stil produziert. Früh- und Sommertracht benannte er die Erträge, die, versetzt mit Ingwer, Linderung bei Erkältungen versprechen.

Traditionell kümmerte sich die Mutter von Angelika Osmers um die Bewirtung der zahlreichen Gäste. Zwischen Kaffee und Kuchen fand die agile 90-Jährige dabei immer noch Zeit für ein freundliches Wort.