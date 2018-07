Sprachlosigkeit herrscht bei Ilka Engelberg angesichts der aktuellen Zahlen, die die Achimer Verwaltung für das kommende Kitajahr vorgelegt hat. Denn, wie berichtet, werden rund 180 Kita- und Krippenplätze fehlen. Als Vertreterin des Kita-Stadtelternrates kann Engelberg darüber nach eigenen Angaben nur den Kopf schütteln. "Da sich diese Lage gefühlt jährlich wiederholt, bleibt auch das Gefühl bestehen, dass Achim nach wie vor der aktuellen Situation hinterherläuft", sagt sie.

Das müssen viele Eltern, die in den vergangenen Wochen eine Absage für einen Krippen- oder Kitaplatz im Briefkasten hatten, jetzt am eigenen Leib erfahren. Eine von ihnen hat sich stellvertretend für wahrscheinlich viele bei unserer Redaktion gemeldet, um von ihrer aktuellen Notlage zu berichten. Ihren Namen will sie in der Zeitung nicht nennen, auch aus Sorge vor negativen Konsequenzen bei der weiteren Kitaplatz-Suche. "Die Ablehnung ist vor etwa drei Wochen bei uns angekommen", erzählt sie. Sie habe nun einen Platz auf der Warteliste, heißt es in dem Schreiben. "So wie wahrscheinlich alle anderen auch." Nähere Informationen habe man ihr dazu auch im Rathaus nicht geben können.

Überraschend sei diese Nachricht für sie zwar nicht gekommen, weitreichende Folgen habe sie allerdings trotzdem. Denn eigentlich wollte sie im März kommenden Jahres wieder arbeiten gehen. "Ab diesem Zeitpunkt hätten wir dann auch einen Kitaplatz benötigt", erzählt die Mutter. Nur wenige Tage nach der Geburt ihres Sohnes Ende Januar dieses Jahres habe sie einen entsprechenden Antrag bei der Stadt gestellt. "Wir haben uns extra beeilt, damit wir die Anmeldefrist bis zum 31. Januar noch einhalten." Doch all die Eile hat nichts gebracht.

Nun ist sie eine von rund 180 Müttern, deren Kinder keinen Krippen- oder Kitaplatz bekommen haben. "Wir haben ja glücklicherweise noch etwas Zeit, bis wir die Betreuung tatsächlich brauchen", sagt sie. Große Hoffnung, dass sie über die Warteliste noch einen Platz bekommt, hat die Mutter aber dennoch nicht. "Ehrlich gesagt mache ich mir keine Illusionen, dass das noch klappen wird."

So wie ihr gehe es auch vielen in ihrem Bekanntenkreis. "Ich kenne in meinem Umfeld nur eine, die für ihr Kind tatsächlich einen Platz bekommen hat." Für alle anderen beginnt nun die Suche nach einer Alternative. Bei vielen ist das eine Tagesmutter. "Ich habe ja gar keine andere Möglichkeit. Die Großeltern wohnen entweder weit weg oder müssen selbst noch arbeiten", beschreibt die Mutter ihre Situation. Dass sie selbst nicht arbeiten geht, sei schon allein aus finanzieller Sicht nicht zu stemmen. Doch auch eine Tagesmutter sei für die Familien teurer als ein Kitaplatz. Sollte sie fündig werden, will sie daher die Stadt dennoch auf Erstattung der zusätzlichen Kosten verklagen – immerhin haben die Eltern per Gesetz ein Recht auf einen Betreuungsplatz. "Ich habe auf jeden Fall gar keine Hemmungen, den Rechtsweg zu gehen", sagt die Mutter.

Eine solche Einstellung erhofft sich Ilka Engelberg von vielen Eltern. "Ich würde mir wünschen, dass viele diesen Schritt wagen", sagt sie. "Nicht, weil ich der Stadt einen finanziellen Schaden wünsche, sondern einfach, um noch einmal auf die aktuelle Situation aufmerksam zu machen. Vielleicht würde dann auch die Politik Kenntnis davon nehmen, wie es tatsächlich um die Realisierung der Gesetze bestellt ist."

Verständnis für die Situation der Stadt, die zusätzlich zu dem Kitaplatzmangel auch noch händeringend nach neuen Erziehern sucht, haben beide Frauen wenig. "Die Stadt hat die Entwicklung der vergangenen Jahre einfach verschlafen", sind sie sich einig. Ausbaden müssten das nun die Familien. "Jede Entscheidung, die im Rathaus bezüglich der Kindergärten getroffen wird, beeinflusst unmittelbar das Leben und teilweise sogar die Existenz der Familien", sagt Engelberg.