Die Stadtverwaltung hat die gesamte Innenstadt im Blick, um zu prüfen, wo es dort möglicherweise für eine Blumenwiese geeignete Freiflächen gibt. (Christian Walter)

Achim. Damals, als die Panzer noch über das Bundeswehrgelände fuhren, das heute der Stadtwald ist, sorgten ihre schweren Ketten dafür, dass auf den Flächen Gehölze keine Chance hatten. Sogenannte Sandtrockenrasenflächen entstanden, die seit ein paar Jahren unter Schutz stehen, weil sie Biotope geworden sind, die erhalten werden müssen. Das ist eine der Aufgaben für die Produktgruppe Stadtplanung in der Verwaltung, in der seit April 2017 auch die Umweltangelegenheiten angesiedelt sind – in Person von Jasmin Albertus und Marion Rusch. Die sogenannte Produktverantwortliche, also die Leiterin, ist Monika Nadrowska, die nun zusammen mit Jasmin Albertus im Gespräch mit unserer Redaktion die nächsten Projekte vorgestellt hat.

Und dabei spielt der Stadtwald eine große Rolle. Wie fast immer, wenn in Achim größere Baumfällungen anstehen. Und nach der noch laufenden Brut- und Setzzeit werden Bäume und Büsche im Stadtwald entfernt oder beschnitten. "Manchmal muss man zerstören, um Neues zu schaffen – das ist beim Umweltschutz so", betont Jasmin Albertus. So müssten, um die Sandtrockenrasenflächen zu erhalten, demnächst Bäume und Büsche komplett abgeholzt werden. Davon hatten sich jetzt bei einem Vor-Ort-Termin die städtische Mitarbeiterin sowie Nabu-Vertreter und Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises im Stadtwald überzeugt.

Vor allem die Robinien bereiten den Biotopen Probleme. "Fällt man sie am Stamm, wachsen sofort fünf neue Triebe nach", weiß Jasmin Albertus. Daher müsse gegraben werden, um so gut es geht, die Wurzeln zu entfernen und ein Nachwachsen zu verhindern. "Umweltschutz besteht nicht immer nur aus Neupflanzungen, sondern aus bestimmten Gründen manchmal auch aus dem Entfernen von Pflanzen", sagt Monika Nadrowska. Das dürfte jedem Gartenbesitzer bekannt vorkommen, den das Entfernen von Unkraut plagt.

Die Biotope im Stadtwald sind so wichtig, weil sie Bienen, Hummeln, Heuschrecken, Schmetterlingen und Eidechsen Nistplätze am Boden bieten, daher müssen sie frei von Bäumen und Büschen sein. Und die Verwaltung ist auf der Suche nach weiteren Freiflächen, die sich anbieten, um insbesondere der Bienenpopulation auf die Sprünge zu helfen. So betrachtet die Stadtplanung auch die Innenstadt und sucht nach Grünflächen, die geeignet sind, um etwa Blumenwiesen dort anzulegen. Zumal laut Monika Nadrowska in Achim auch immer mehr Gärten zu Schotterflächen würden. "Das kann man, was den Pflegeaufwand angeht, verstehen, ist aber eine ökologische Katastrophe", sagt sie.

Neben privaten Initiativen zum Erhalt von Bienen und Co. – die Streuobstwiesen etwa, die Blumenwiese auf dem Friedhof oder die von Kindern ausgesäte Imkermischung vor dem Amtsgericht – betreut die Stadt Achim ihren Kompensationsflächenpool am Wittkoppenberg. Dort finden die Ausgleichspflanzungen statt, es werden ein Wald und eine Bienenwiese geschaffen, wo sich die nützlichen Insekten an den Nektarpflanzen bedienen können. Für Bauvorhaben gefällte Bäume werden auf diesen Kompensationsflächen ersetzt, soweit das möglich ist. Müssen zu viele Bäume nachgepflanzt werden, muss die Stadt aber auch weitere

Standorte dafür ausweisen. Die müssen nicht zwangsläufig innerhalb der Achimer Stadtgrenzen liegen, aber Monika Nadrowska hält das für wünschenswert. "Damit die von den Baumaßnahmen betroffenen Menschen auch die Kompensation spüren, sollte dies in der Nähe zu ihnen passieren", erklärt sie den Idealfall.

Ideal ist es aus ihrer Sicht auch, dass die Umweltangelegenheiten mit in die Produktgruppe genommen wurden. So könne bei Bauprojekten der Stadtplanung unmittelbar eine ganzheitliche Betrachtung erfolgen, die Umweltexperten können direkt zu den Vorhaben gehört werden. "Vorher war die Abstimmung schwieriger und die Wege waren länger", erinnert sich Monika Nadrowska.

Die Abstimmung zwischen der Stadt und ihren Bürgern ist allerdings nicht weniger wichtig. So hat Jasmin Albertus auf ihrer jüngsten Stippvisite im Stadtwald doch tatsächlich Zierrosen dort wachsen sehen. "Das liegt daran, dass die Leute dort ihre Gartenabfälle abladen", sagt sie. Die Zierrosen aber verdrängen die wertvolle Heide, die auf den Sandtrockenrasenflächen wächst. Mehrfach schon habe die Stadt die Anlieger darauf hingewiesen, dass sie ihre Gartenabfälle doch bitte zum Abfallhof bringen mögen. "Es fruchtet nicht", weiß Jasmin Albertus. Für eine naturnahe Bewirtschaftung des Stadtwaldes müssten die Rosen dort jedenfalls verschwinden.

Nadrowska spricht in diesem Zusammenhang von einer Wechselwirkung. "Es macht allein schon Arbeit, den Wald zu bewirtschaften, wenn dann aber auch noch aus den Gärten eine andere Pflanzenwelt darauf Einfluss nimmt, wird es noch schwieriger." Andererseits muss auch die Stadt Achim dafür Sorge tragen, dass der Wald nicht die Gärten negativ beeinflusst. Das passiert nämlich auch, zumal der Sachalin-Knöterich an einer Stelle innerhalb von ein paar Wochen um mehrere Meter hoch gewachsen ist und auf den privaten Garten übergreift. "Eine Anwohnerin des Stadtwalds hatte uns verständigt. Der Knöterich verdrängt alles andere, ihn zu verdrängen dauert Jahre", erzählt Jasmin Albertus. Schon zwei Mal hätten die Anlieger den Boden ausgetauscht, aber der Sachalin-Knöterich setze sich immer wieder durch. Um überhaupt eine Chance gegen ihn zu haben, müsste die Stadt den Waldboden an der Stelle komplett austauschen, das aber sei zu teuer.