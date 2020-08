Kreisarchäologin Jutta Precht bekommt Unterstützung. Mit im Team ist jetzt Heinz-Dieter Freese, der sich um die Samtgemeinde Thedinghausen kümmern wird. (LANDKREIS VERDEN)

Die Verdener Kreisarchäologie bekommt Unterstützung: Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung Heinz-Dieter Freese zum ehrenamtlichen Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege bestellt. Freese, Jahrgang 1957, wird die Samtgemeinde Thedinghausen betreuen. „Meine Vorfahren stammen aus der Gegend. Vermutlich bin ich auch mit Hermann Freese verwandt, dem Finder des berühmten Goldringes von Gahlstorf“, erzählt Freese.

Der pensionierte Pastor beschäftigt sich schon seit Jugendtagen mit der Archäologie. Seinerzeit vom damaligen ehrenamtlichen Beauftragten Detlef Schünemann in die heimische Archäologie eingeführt, hat er bald eigene Nachforschungen unternommen und Aufsätze veröffentlicht. Kreisarchäologin Jutta Precht freut sich über die Unterstützung. „Bei der knappen Personaldecke in der Kreisarchäologie können wir jede helfende Hand gut gebrauchen“, sagt die Kreisarchäologin.

Freese kennt die Tätigkeit schon, die ihn erwartet. Er war jahrelang ehrenamtlicher Beauftragter in der Samtgemeinde Landesbergen/Mittelweser. Dort unternahm er in enger Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege viele kleinere Ausgrabungen. In Thedinghausen erwartet ihn ein etwas anderes Aufgabenfeld. „In erster Linie Feldbegehungen, denn in diesem Gebiet sind noch viel zu wenig Fundstellen bekannt“, zählt die Kreisarchäologin auf, „und natürlich die Beobachtung von Baugruben auf archäologischen Funden. Anschließende Ausgrabung inbegriffen.“

Erfolgreiche Ausgrabungen

Dass es in Thedinghausen durchaus spektakuläre archäologische Funde gibt, hat zuletzt eine Ausgrabung in Holtorf-Lunsen gezeigt. Dort waren Maisäcker in den Sommern 2017 und 2018 Schauplatz archäologischer Ausgrabungen (wir berichteten). Das Wilhelmshavener Institut für historische Küstenforschung erforschte dort eine Siedlung aus der Römischen Kaiserzeit. Diese Ausgrabungen zogen auch das Interesse und die Aufmerksamkeit vieler Bürgerinnen und Bürger auf sich. Immer wieder kamen Besucher und erkundigten sich nach den Funden und neuesten Entdeckungen. Und auch eine öffentliche Führung über das Areal war bestens besucht.

Die Ergebnisse, die in Holtorf zu Tage getragen wurden, konnten durchaus als spektakulär bezeichnet werden. So hatte Jutta Precht seinerzeit gesagt, "dass man von den Germanen weiß, dass sie als Bäuerinnen und Bauern von der Landwirtschaft lebten, dass sie spezialisierte Handwerker in ihren Reihen hatten und sogar Handel mit dem Römischen Reich trieben. In Holtorf konnten Hinweise auf alle drei Aspekte germanischen Lebens ausgegraben werden.“

Freese, der sich in seiner Freizeit außerdem landesweit in der Luftbildarchäologie engagiert und dabei schon bedeutende Fundstellen entdeckt hat, ist gespannt darauf, was für unentdeckte archäologische Glanzlichter sich in seiner Heimat noch in der Erde verbergen mögen: „Aber ich bin auch mit ganz gewöhnlichen Funden zufrieden“, verrät der Hobbyarchäologe. Wer einen archäologischen Fund entdeckt hat, kann sich bei ihm melden. „Ich komme gerne vorbei und sehe mir die Sachen an. Und ich nehme keinem etwas weg – garantiert!“ Heinz-Dieter Freese ist telefonisch unter der Nummer 0 42 31 / 9 70 53 18 zu erreichen.