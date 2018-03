Rolf Helmbrecht, aktuell noch Mitglied im Kirchenvorstand, und Pastor Christoph Maaß (von links) freuen sich darüber, dass sich ausreichend Kandidaten für die bevorstehende Wahl gefunden haben. (Björn Hake)

Achim. Das 750-jährige Gemeindejubiläum im Jahr 2007, die Sanierung der Kirchenglocken und zuletzt natürlich auch der Neubau des Gemeindehauses: Die Liste der Projekte, die Rolf Helmbrecht als Mitglied des Kirchenvorstands der St.-Laurentius-Gemeinde in den vergangenen Jahren mit betreut hat, ist lang. Nicht ohne Stolz führt er daher auch gemeinsam mit Pastor Christoph Maaß an diesem Vormittag durch das neue Gebäude gegenüber der Kirche. „An Projekten wie dem neuen Gemeindehaus wird die Arbeit, die der Kirchenvorstand macht, noch einmal für alle sichtbar und greifbarer“, sagt er.

Ab einer Höhe von 1000 Euro muss der Kirchenvorstand nämlich Anschaffungen für die Gemeinde genehmigen. Das galt natürlich auch für das Gemeindehaus. Doch in diesem Fall steckte noch viel mehr Arbeit dahinter als die bloße Genehmigung. „Unser Vorsitzender Gerd Lepczynski hat den Architektenwettbewerb und natürlich auch die Bauausführung mit betreut. Er hat das Projekt ganz entscheidend mit geprägt“, sagt Helmbrecht. Zwölf Jahre lang, also zwei Wahlperioden, war Rolf Helmbrecht selbst Mitglied des Kirchenvorstandes in St.-Laurentius. Für die nächsten Wahlen, die kommenden Monat anstehen, hat er sich jedoch, ähnlich wie auch Gerd Lepczynski und drei weitere Mitglieder, nicht mehr aufstellen lassen. „Es ist Zeit für neue Gesichter und jüngere Leute“, sagt er.

Am Sonntag, 11. März, haben alle Mitglieder der St.-Laurentius-Gemeinde die Möglichkeit, ihren neuen Kirchenvorstand zu wählen. Insgesamt 18 Kandidaten stehen auf der Liste, zwölf von ihnen können Teil des Gremiums werden. Wahlberechtigt sind von den 9000 Gemeindemitgliedern alle ab 14 Jahren, insgesamt sind das in der St.-Laurentius-Kirche 7500 Menschen. „Der Kirchenvorstand ist im Prinzip das Management für die Gemeinde“, erklärt Christoph Maaß. „Alles was mit Finanzen und Strukturen zu tun hat, fällt in seinen Aufgabenbereich.“ In der evangelischen Kirche sei der Kirchenvorstand eine machtvolle Einrichtung. Das Management umfasse beispielsweise auch die Betreuung der insgesamt 20 Mitarbeiter vom Küster über den Kantor bis hin zu den Erzieherinnen im Kindergarten der Gemeinde. Insgesamt setzt sich der Kirchenvorstand neben den zwölf Gewählten auch aus den vier Pastoren und drei berufenen Mitgliedern zusammen.

Ehrenamt für sechs Jahre

Doch so groß wie die Verantwortung ist, so zeitaufwendig ist auch dieses Ehrenamt. Neben den monatlichen Treffen des Kirchenvorstands sind die Mitglieder auch noch in einzelnen Ausschüssen, wie etwa dem Personal-, Partnerschafts- oder Friedhofsausschuss aktiv. „Ein Großteil der Arbeit findet hier statt“, sagt Helmbrecht. Darüber hinaus engagierten sich viele Vorstand-Mitglieder noch in anderen Kirchengruppen oder etwa als Lektoren. Umso mehr freut sich Pastor Christoph Maaß auch darüber, dass sich trotzdem 18 Kandidaten für die Wahl gefunden haben. „Der Trend geht ja eigentlich eher dahin, dass sich die Leute in Projekten engagieren und sich nicht langfristig auf ein Ehrenamt festlegen wollen.“ Mit der Wahl in den Kirchenvorstand binde man sich aber eben für die kommenden sechs Jahre.

Und die werden nach Angaben von Maaß nicht weniger arbeitsintensiv als die vergangenen. „Eines der großen Themen, die für mich in den kommenden Jahren auf der Agenda stehen, ist unser Kindergarten“, sagt Maaß. „Es ist definitiv nötig, dass wir dort baulich etwas machen.“ Dies gelte gerade auch mit Blick auf den geplanten Ausbau der städtischen Kindertagesstätten. „Wenn wir konkurrenzfähig bleiben wollen, müssen wir hier aktiv werden.“ Wie genau die Pläne aussehen könnten, stehe zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest.



Am Sonnabend, 3. März, will die St.-Laurentius-Gemeinde mit einem Stand in der Marktpassage noch einmal Werbung für die Kirchenvorstandswahlen machen. Im Gemeindebrief „Blickpunkt“ werden die Kandidaten zudem genauer vorgestellt. Am 11. März haben für die Gemeindemitglieder in Achim dann von 9 bis 17 Uhr die folgenden vier Wahllokale geöffnet: Laurentius-Haus (Pfarrstraße 3), Bürgerzentrum (Magdeburger Straße 11a), Grundschule Uesen (Alte Dorfstraße 1) und Kindertagesstätte Bierden (Steinweg 39a).