Nach einigen Übungsschlägen landete der Ball von Neva (Mitte) beim Floorball-Training immer häufiger im Tor. (Björn Hake)

In der einen Ecke der Sporthalle machen sich die Karatesportler gerade warm. Nur ein paar Meter weiter werden Volleybälle über das Netz gepritscht und gegenüber üben einige Kinder gerade den richtigen Abschlag beim Golfen. So viele verschiedene Sportarten sind wohl eher selten auf einem Fleck vereint. Doch genau das war die Idee hinter der Aktion "Offene Sporthalle", die der Achimer Präventionsrat gemeinsam mit der Polizei und der Arbeitsgemeinschaft Achimer Sportvereine (AAS) am Dienstagnachmittag das erste Mal organisiert hat.

Zwischen 15 und 18 Uhr konnten hier Schüler der fünften bis zehnten Klasse verschiedene Sportarten ausprobieren und auch nicht so alltägliche Aktivitäten in der Sporthalle des Cato Bontjes van Beek-Gymnasiums kennenlernen. Am heutigen Mittwoch gibt es das selbe Angebot dann noch einmal für Mädchen. "Wir wollen jungen Leuten die Möglichkeit bieten, sich in vielen verschiedenen Sportarten auszuprobieren", erklärte Tanja Werhan vom Präventionsrat. Davon würden dann nicht nur die Kinder, sondern auch die Vereine vor Ort profitieren. Dementsprechend positiv sei auch die Resonanz von den Sportvereinen gewesen.

"Wir nutzen dieses Angebot natürlich auch für die mögliche Akquise von neuen Mitgliedern", sagte Jonas Helfer, Co-Trainer bei der Floorball-Jugendabteilung des TB Uphusen. In der 14-jährigen Neva und der 15-jährigen Berfin hat er die vielleicht an jenem Nachmittag schon gefunden. "Wir sind eigentlich nur vorbeigekommen, um Basketball zu spielen", sagte Neva. "Floorball hat mich am Anfang gar nicht interessiert." Je mehr Bälle sie jedoch im Tor versenkte, umso mehr Spaß entwickelte sie an dem Sport. "Die Auswahl der verschiedenen Sportarten ist wirklich gut, weil man durchs Ausprobieren vielleicht auch neue Talente entdeckt", sagte Berfin.

Monatliches Angebot denkbar

Rund 15 Jugendliche wollen am Nachmittag eine Stunde nach dem Start der Aktion diese Chance nutzen. "Unsere Hoffnung ist, dass bis heute Abend vielleicht 30 Teilnehmer vorbeikommen", erklärte Kontaktbeamtin Katja Brammer. Eine mögliche Fortsetzung des Angebots wolle man aber ohnehin nicht von der Teilnehmerzahl abhängig machen. "Es ist ja hier vor Ort noch ein absolutes Pilotprojekt und muss sich auch erst einmal rumsprechen", so Brammer. "Deshalb ist es für uns wichtig, wie die Helfer und Organisatoren das Ganze hinterher bewerten." Sollte das Fazit positiv ausfallen, könne man sich nach Angaben von Katja Werhan vorstellen, etwa einmal im Monat eine offene Sporthalle mit wechselnder Vereinsbeteiligung anzubieten.

Vertreter des Achimer Golfclubs, die sich am Dienstagnachmittag ebenso präsentierten wie Volleyballer, Basketballer und Karatesportler, wären in jedem Fall mit dabei. "Golf hat ja den Ruf, nicht der typische Sport für junge Menschen zu sein ", sagte Marlin Langemann vom Golfclub. Und genau dagegen wolle man etwas tun. Hilfreich seien dabei natürlich solche Schnupperangebote. "Golf muss man am besten einfach ausprobieren." Diese Chance nutzten dann auch alle anwesenden Kinder und Jugendlichen. "Um den Anreiz noch ein bisschen zu erhöhen auch wirklich alle Stationen zu durchlaufen, gibt es am Ende für alle, die es geschafft haben, zwei Freikarten für das Hallenbad", sagte Werhan.