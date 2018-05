Baufahrzeuge gehören seit mehr als eineinhalb Jahren zum Bild des Standortes der Feuerwehr Oyten. Doch Ende Juni sollen die Arbeiten dort endlich abgeschlossen sein. (Sebi Berens)

Im Sommer 2014 ahnte wohl noch niemand, wie viel Nerven dieses Projekt viele Menschen letztendlich kosten wird. Damals sprach sich die Politik mehrheitlich dafür aus, dass der vorherrschende akute Platzmangel der Oytener Feuerwehr durch einen Erweiterungsbau am bestehenden Standort an der Hauptstraße behoben werden soll. Damals ließ Ralf Dühnfahr, Pressesprecher der Feuerwehr Oyten, hoffnungsvoll verlauten, dass es mit der Erweiterung schon "im Herbst 2015 losgehen" könnte. Bis zum Baubeginn dauerte es dann aber doch ein Jahr länger: Am 28. September 2016 war es soweit.

Rund ein Jahr sollten die Arbeiten nach den Planungen dauern. Doch jetzt, ein Dreivierteljahr nach dem angepeilten Termin, wird auf dem Areal immer noch gearbeitet. Auch wenn, wie Bürgermeister Manfred Cordes erklärt, ein Ende in Sicht ist. Der Erweiterungsbau selbst sei soweit fertig, aktuell werden im Altbestand noch die Räume umgebaut, in der bald die Jugendfeuerwehr beheimatet ist. Außerdem laufen die Pflasterungsarbeiten im Außenbereich noch. "Ende Juni sollte alles fertig sein", gibt das Gemeindeoberhaupt als neues Ziel aus.

Doch nicht nur die zeitliche Komponente verlief bei dem Projekt alles andere als nach Plan. Noch viel schmerzhafter dürfte der enorme Anstieg der Kosten im Vergleich zu den ersten Planungen sein. Der Entwurf vom Bremer Architekten Stefan Feldschnieders, dessen Büro den Architektenwettbewerb um dem Um- und Erweiterungsbau gewonnen hatte, sah Kosten von knapp 1,7 Millionen Euro vor. Damit wäre man sogar unter den zunächst veranschlagten Haushaltsmitteln von 1,8 Millionen Euro geblieben. Doch wenn die Arbeiten in den nächsten Wochen zu Ende gehen, werden in das Projekt insgesamt etwas mehr als 2,6 Millionen Euro geflossen sein.

Doch worin liegen die Gründe für die monatelangen Verzögerungen und Mehrkosten von fast einer Millionen Euro? Da wäre zum Einen die Fehlplanung des zunächst beauftragten Bremer Architektenbüros. Denn schnell wurde deutlich, dass die finanziellen Kalkulationen zu niedrig angesetzt waren. "Die Kosten passten überhaupt nicht", betont Cordes. Die Verwaltung beauftragte einen Controller mit der Prüfung. Inzwischen hatte auch das Architektenbüro nachgebessert. Neue Kostenschätzung: 2,15 Millionen Euro. Auf Vorschlag des Verwaltungsausschusses wurde daraufhin der Vertrag mit dem Büro gekündigt. "Das Vertrauen war einfach verschwunden", erklärt Cordes.

Wechsel des Architekten

Und so waren einige Monate ins Land gegangen, bis Architekt Peter Bischoff mit der weiteren Arbeit beauftragt wurde. Er erkannte weitere Mängel in der ursprünglichen Entwurfsplanung und musste Politik und Verwaltung mitteilen, dass auch die neu kalkulierten 2,15 Millionen Euro nicht ausreichen werden. Und so wurde im vergangenen Jahr weiteren überplanmäßigen Ausgaben von mehr als 400 000 Euro für das Projekt zugestimmt. Entstanden sind die Mehrkosten laut Verwaltung aufgrund einer sehr kostenintensiven Detailausführung durch die Kombination aus Stahl- und Holzbau, die nicht eingeplante notwendige Entsorgung sowie den Neueinbau einer Deckenisolierung im Altbau und durch konjunkturbedingt höhere Angebotspreise.

Apropos Konjunktur: Da diese aktuell boomt, ist es trotz der zur Verfügung gestellten Gelder letztlich zu weiteren Verzögerungen gekommen. "Die Handwerker sind bestens ausgebucht", erklärt Cordes, wieso die notwendigen Arbeiten nicht immer nahtlos ineinander übergehen konnten. Nun aber sieht er das Unterfangen Um- und Erweiterungsbau der Feuerwehr Oyten auf der Zielgeraden. Einen Termin für die Einweihung gibt es jedoch noch nicht. Denn wenn man planmäßig Ende Juni fertig werde, stehen erstmal die Sommerferien vor der Tür. Kein guter Zeitpunkt für diesen feierlichen Akt, der dann erst einige Wochen später stattfinden soll. Das soll dann aber auch wirklich die letzte Verzögerung des Projektes sein.